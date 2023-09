La décision des Etats-Unis d'améliorer leurs relations avec Hanoi n'est pas une manœuvre de guerre froide contre la Chine, a déclaré mercredi un responsable du Conseil national de sécurité des Etats-Unis.

"L'idée qu'il s'agit d'une manœuvre de guerre froide, et l'idée que cette ouverture diplomatique est un effort pour choisir entre le Vietnam et la Chine, je ne pense pas qu'il s'agisse de l'une ou l'autre de ces choses", a déclaré Mira Rapp-Hooper, directrice du Conseil de sécurité nationale pour l'Indo-Pacifique, lors d'un point de presse numérique.

Dimanche, le Viêt Nam et les États-Unis ont élevé leurs relations au statut diplomatique le plus élevé lors d'une visite du président américain Joe Biden à Hanoï.

Lundi, la porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Mao Ning, a appelé les États-Unis à "abandonner l'hégémonie et la pensée de la guerre froide", dans sa réponse à la revalorisation des relations entre le Viêt Nam et les États-Unis.

"Nous demandons aux États-Unis, lorsqu'ils traitent des relations avec les pays asiatiques, de respecter l'aspiration commune des pays de la région à la stabilité, à la coopération et au développement, et de se conformer aux normes fondamentales des relations internationales", a déclaré Mme Ning.

Mme Rapp-Hooper a déclaré que le partenariat renforcé avec le Viêt Nam est un partenariat dynamique, ouvert et inclusif qui vise à soutenir le Viêt Nam et ses aspirations technologiques, économiques et de développement.

"Cette relation ne concerne personne d'autre", a-t-elle déclaré.

"Il s'agit de nos deux pays et de la valeur intrinsèque de cette relation en termes de prospérité partagée, de sécurité partagée, d'intérêts partagés dans une région indo-pacifique libre et ouverte, dans une mer de Chine méridionale libre et ouverte.

Les États-Unis et la Chine sont les principaux partenaires commerciaux du Viêt Nam. Depuis des années, le Viêt Nam et la Chine se disputent cette étendue d'eau potentiellement riche en énergie, appelée "mer de l'Est" par le Viêt Nam.