Les États-Unis ont demandé la tenue d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU vendredi pour discuter de la tentative de lancement d'un satellite par la Corée du Nord cette semaine, a déclaré le porte-parole de la mission américaine auprès des Nations unies.

Le lancement de mercredi était une tentative de la Corée du Nord d'envoyer son premier satellite espion dans l'espace, mais il s'est soldé par un échec, le booster et la charge utile plongeant dans la mer.

Washington a condamné ce lancement, estimant qu'il utilisait la technologie des missiles balistiques en violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et qu'il risquait de déstabiliser la situation sécuritaire dans la région et au-delà.

Nate Evans, porte-parole de la mission américaine auprès des Nations unies, a déclaré que les États-Unis avaient demandé la tenue d'une réunion publique sur le lancement, ce qui signifie que les débats seraient retransmis en direct.

Un autre diplomate de l'ONU a déclaré que l'appel avait été lancé conjointement avec l'Albanie, l'Équateur, la France, le Japon, Malte et la Grande-Bretagne.

Après l'échec du lancement, Kim Yo Jong, la sœur du dirigeant Kim Jong Un, a déclaré que son pays mettrait bientôt en orbite un satellite militaire espion et a promis que Pyongyang augmenterait ses capacités de surveillance militaire.

S'exprimant à Tokyo jeudi, le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a déclaré que "les programmes nucléaires et de missiles dangereux et déstabilisateurs de la Corée du Nord menacent la paix et la stabilité dans la région".

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que tout lancement effectué par Pyongyang à l'aide de la technologie des missiles balistiques violait les résolutions du Conseil de sécurité, a indiqué un porte-parole.

Dans son communiqué, Kim Yo Jong a déclaré que les critiques concernant le lancement étaient "contradictoires" puisque les États-Unis et d'autres pays ont déjà lancé "des milliers de satellites".