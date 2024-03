Le gouvernement américain et les Nations unies ont exprimé mardi leurs préoccupations concernant une loi controversée sur la citoyenneté basée sur la religion en Inde, les Nations unies qualifiant la législation de "fondamentalement discriminatoire par nature".

Les défenseurs des droits de l'homme ont critiqué la loi de 2019 modifiant la loi sur la citoyenneté (CAA), que le gouvernement indien a mis en œuvre lundi. Human Rights Watch et Amnesty International estiment qu'elle est discriminatoire à l'égard des musulmans.

À quelques semaines des élections indiennes, le gouvernement nationaliste hindou du Premier ministre Narendra Modi, le Bharatiya Janata Party (BJP), a fait pression pour mettre en œuvre la loi, qui facilite l'obtention de la citoyenneté indienne pour les réfugiés non musulmans de trois nations d'Asie du Sud à majorité musulmane : Afghanistan, Pakistan et Bangladesh.

Les groupes de défense des droits notent que la loi laisse de côté les groupes minoritaires musulmans tels que les musulmans chiites de ces pays, tout en excluant également les pays voisins où les musulmans sont minoritaires, comme les Rohingyas au Myanmar.

"Comme nous l'avons dit en 2019, nous sommes préoccupés par le fait que la loi indienne sur la citoyenneté (amendement) de 2019 (CAA) est fondamentalement discriminatoire par nature et en violation des obligations internationales de l'Inde en matière de droits de l'homme", a déclaré à Reuters un porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme.

Il a ajouté que le bureau étudiait si les règles de mise en œuvre de la loi étaient conformes au droit international des droits de l'homme.

Les États-Unis ont également émis des réserves.

"Nous sommes préoccupés par la notification de la loi d'amendement sur la citoyenneté le 11 mars. Nous suivons de près la manière dont cette loi sera mise en œuvre", a déclaré séparément à Reuters un porte-parole du département d'État américain.

"Le respect de la liberté religieuse et l'égalité de traitement de toutes les communautés devant la loi sont des principes démocratiques fondamentaux", a ajouté le porte-parole du département d'État dans un courriel.

Les militants et les défenseurs des droits affirment que la loi, associée à un projet de registre national des citoyens, pourrait être discriminatoire à l'égard des 200 millions de musulmans de l'Inde, qui constituent la troisième population musulmane du monde. Certains craignent que le gouvernement ne retire la citoyenneté aux musulmans sans papiers dans certains États frontaliers.

Le gouvernement de M. Modi n'a pas appliqué la loi après son adoption en 2019, alors que des manifestations et des violences sectaires ont éclaté à New Delhi et ailleurs. Des dizaines de personnes ont été tuées et des centaines blessées au cours de plusieurs jours d'affrontements.

Le gouvernement indien nie que la loi soit antimusulmane et affirme qu'elle était nécessaire pour aider les minorités victimes de persécutions dans les pays voisins à majorité musulmane. Il a qualifié les manifestations précédentes de politiquement motivées.

L'ambassade de l'Inde à Washington n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les réactions du département d'État et du bureau des droits de l'homme des Nations unies.

Les groupes de défense des droits de l'homme dénoncent les mauvais traitements infligés aux musulmans par Modi, qui est devenu premier ministre en 2014. Outre cette loi, ils évoquent également la révocation en 2019 du statut spécial du Cachemire à majorité musulmane, la démolition de propriétés musulmanes au nom de l'élimination des constructions illégales et l'interdiction du port du hijab dans les salles de classe du Karnataka lorsque le BJP était au pouvoir dans cet État.

Le gouvernement de Modi nie la présence d'abus de la part des minorités et affirme que ses politiques visent à bénéficier à tous les Indiens.