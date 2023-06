Les Etats-Unis et la Chine envisagent d'augmenter les vols commerciaux entre les deux pays, selon un responsable américain

Les Etats-Unis et la Chine se sont mis d'accord pour envisager d'augmenter le nombre de vols commerciaux entre les deux pays afin d'améliorer les contacts entre les peuples, a déclaré mercredi Daniel Kritenbrink, le plus haut diplomate américain pour l'Asie de l'Est.

Il a déclaré lors d'une réunion du groupe de réflexion Center for Strategic and International Studies à Washington que les deux pays étaient convenus "d'envisager d'augmenter progressivement le nombre de vols commerciaux entre les États-Unis et la Chine". Il y avait environ 350 vols par semaine entre les États-Unis et la Chine avant l'épidémie de coronavirus, contre 24 par semaine actuellement, a indiqué M. Kritenbrink. "Je pense que nous pouvons faire mieux", a-t-il ajouté. Il a précisé que l'accord avait été conclu lors de la visite du secrétaire d'État Antony Blinken en Chine au début du mois. Au cours de ce voyage, Washington et Pékin n'ont pas réussi à faire une percée majeure dans leur rivalité, mais se sont mis d'accord pour stabiliser leurs relations. Peu après la visite de M. Blinken, le président américain Joe Biden a qualifié le président chinois Xi Jinping de dictateur. Après le début de la pandémie de COVID-19 en 2020, les deux pays ont limité les vols et les voyages pour empêcher la propagation de la maladie, et les services aériens n'ont pas été entièrement rétablis. M. Kritenbrink a déclaré qu'il souhaitait voir s'inverser le déséquilibre entre le nombre d'étudiants chinois aux États-Unis et le nombre d'étudiants américains en Chine, qu'il a estimé à 300 000 étudiants chinois pour 350 étudiants américains. Lors de l'événement de mercredi, M. Kritenbrink a qualifié de coercitives les actions de la Chine en mer de Chine méridionale.