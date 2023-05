Les États-Unis ont imposé mardi des sanctions à 17 personnes et entités basées en Chine et au Mexique qu'ils accusent d'avoir permis la production de pilules contrefaites contenant du fentanyl, alors que l'administration Biden cherche à endiguer les importations de cette drogue mortelle.

Le département du Trésor a déclaré avoir imposé des sanctions à sept entités et six personnes basées en Chine, ainsi qu'à une entreprise et trois personnes basées au Mexique.

Il a accusé les personnes visées d'être impliquées dans la vente de presses à pilules et d'autres équipements utilisés pour imprimer des marques commerciales contrefaites, telles que Xanax et M30, sur des pilules produites illicitement, souvent enrichies de fentanyl et destinées aux États-Unis.

"Les sanctions du Trésor visent toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement mortelle qui alimente l'augmentation du nombre d'empoisonnements au fentanyl et de décès dans tout le pays", a déclaré Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, dans un communiqué.

"Les pilules contrefaites contenant du fentanyl sont l'une des principales causes de ces décès, qui dévastent des milliers de familles américaines chaque année. Nous restons déterminés à utiliser toutes les autorités contre les facilitateurs de la production de drogues illicites afin de disrupter cette production mondiale mortelle et de contrer la menace posée par ces drogues."

Le taux de décès par overdose impliquant l'opioïde synthétique fentanyl a plus que triplé aux États-Unis entre 2016 et 2021, selon un rapport des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) publié ce mois-ci.

Le fentanyl est jusqu'à 50 fois plus puissant que l'héroïne et 100 fois plus puissant que la morphine, et a été de plus en plus mélangé à d'autres drogues illicites souvent avec des résultats mortels.

L'administration Biden a fait pression pour que des mesures soient prises alors que les décès par overdose liés à la drogue aux États-Unis ont dépassé les 100 000 en 2021, selon les estimations du gouvernement.

Washington a demandé à Pékin de l'aider davantage à endiguer le flux illicite de "précurseurs" chimiques du fentanyl en provenance de Chine, mais des fonctionnaires américains ont déclaré à Reuters que leurs homologues chinois étaient réticents à coopérer, les relations entre les deux pays s'étant détériorées.

Le porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington, Liu Pengyu, a condamné la décision du Trésor, déclarant que Washington avait "effrontément sanctionné des personnes et des entités chinoises" et que cela "ajouterait de nouveaux obstacles à la coopération sino-américaine en matière de lutte contre les stupéfiants".

M. Liu a estimé qu'il s'agissait d'une "grave violation des droits et des intérêts légitimes des entreprises et des personnes concernées" et que Washington tentait de détourner la responsabilité au lieu d'œuvrer à la réduction de la demande et au renforcement de la gestion des médicaments délivrés sur ordonnance.