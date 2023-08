Les États-Unis ont inculpé mercredi Roman Semenov et Roman Storm, deux cofondateurs du mélangeur de monnaies virtuelles Tornado Cash, pour leur implication dans l'organisation interdite et son travail pour un groupe de pirates informatiques lié au gouvernement nord-coréen.

Les accusations criminelles portées contre Semenov et Storm, qui comprennent le complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et des violations de sanctions, surviennent un an après que le Trésor américain a interdit Tornado Cash en raison d'allégations de soutien à la Corée du Nord.

Waymaker Law, le cabinet qui représente Semenov, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Le FBI non plus.

Storm, citoyen américain naturalisé et résident de l'État de Washington, a été arrêté mercredi dans le cadre de ces accusations.

L'avocat de M. Storm, Brian Klein, a déclaré dans un communiqué : "Nous sommes incroyablement déçus que les procureurs aient choisi d'inculper M. Storm parce qu'il a contribué au développement d'un logiciel, et qu'ils l'aient fait sur la base d'une nouvelle théorie juridique ayant des implications dangereuses pour tous les développeurs de logiciels. M. Storm coopère avec l'enquête des procureurs depuis l'année dernière et conteste avoir eu un quelconque comportement criminel".

Semenov, citoyen russe, a été sanctionné mercredi par le département du Trésor. Il n'est pas détenu par les forces de l'ordre américaines, selon un communiqué du procureur du district sud de New York.