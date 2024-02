Les États-Unis ont mis en garde les pays insulaires du Pacifique contre l'assistance des forces de sécurité chinoises après que Reuters a rapporté que la police chinoise travaillait dans l'atoll isolé de Kiribati, voisin d'Hawaï.

Le commissaire de police par intérim de Kiribati, Eeri Aritiera, a déclaré à Reuters la semaine dernière que des agents chinois en uniforme travaillaient avec la police dans le cadre d'une police de proximité et d'un programme de base de données sur la criminalité.

Kiribati est une nation de 115 000 habitants dont l'île la plus proche se trouve à 2 160 km (1 340 miles) au sud d'Honolulu. Cette nouvelle survient alors que Pékin redouble d'efforts pour élargir les liens sécuritaires dans les îles du Pacifique, dans le cadre d'une rivalité de plus en plus forte avec les États-Unis.

Interrogé sur le rapport de Reuters, un porte-parole du département d'État américain a répondu en utilisant l'abréviation de la République populaire de Chine : "Nous ne pensons pas que l'importation de forces de sécurité de la RPC aidera les pays insulaires du Pacifique. Au contraire, cela risque d'alimenter les tensions régionales et internationales".

Le fonctionnaire a ajouté que Washington ne tolérait pas les "efforts de répression transnationaux" de la Chine, notamment ses tentatives d'établir des postes de police dans le monde entier.

"Nous sommes préoccupés par les implications potentielles des accords de sécurité et de la cybercoopération en matière de sécurité avec la RPC sur l'autonomie de toute nation insulaire du Pacifique", a déclaré le porte-parole.

Les Kiribati sont considérées comme stratégiques non seulement en raison de leur proximité relative avec Hawaï, mais aussi parce qu'elles possèdent l'une des plus grandes zones économiques exclusives du monde, couvrant plus de 3,5 millions de kilomètres carrés dans le Pacifique.

La Chine a annoncé son intention de reconstruire une piste d'atterrissage de l'armée américaine datant de la Seconde Guerre mondiale sur l'île de Kanton, aux Kiribati, ce qui a suscité l'inquiétude des États-Unis.

Les États-Unis ont riposté en s'engageant, en octobre, à moderniser le quai de l'île de Kanton, une ancienne base militaire américaine, et ont déclaré vouloir ouvrir une ambassade à Kiribati.

La Chine n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters sur le rôle de sa police, mais dans un message publié en janvier sur les réseaux sociaux, son ambassade a nommé le chef du "poste de police chinois à Kiribati".

Le commissaire de police par intérim de Kiribati, M. Aritiera, a déclaré que Kiribati avait demandé l'aide de la Chine en matière de police en 2022, mais qu'il n'y avait pas de poste de police chinois. Une douzaine de policiers chinois en uniforme sont arrivés l'année dernière pour une rotation de six mois.

Une source de l'ambassade chinoise a confirmé que les officiers en uniforme travaillaient à Kiribati, mais a également déclaré que la Chine n'avait pas établi de poste de police.

Les efforts de la Chine pour conclure un accord commercial et de sécurité à l'échelle de la région, où elle est un important bailleur de fonds pour les infrastructures, ont été rejetés par le Forum des îles du Pacifique en 2022.

Toutefois, la police chinoise est déployée dans les Îles Salomon depuis 2022 à la suite d'un pacte de sécurité secret critiqué par Washington et Canberra, qui considèrent qu'il compromet la stabilité régionale.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée, la plus grande nation insulaire du Pacifique, a déclaré ce mois-ci qu'elle n'accepterait pas une offre chinoise d'assistance policière et de technologie de surveillance, après que la nouvelle qu'elle négociait un accord de police avec la Chine a suscité des critiques de la part des États-Unis et de l'Australie.