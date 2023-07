Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré jeudi, lors d'une visite en Papouasie-Nouvelle-Guinée, que Washington ne cherchait pas à établir une base permanente dans le pays.

"Je tiens à préciser que nous ne cherchons pas à établir une base permanente en Papouasie-Nouvelle-Guinée", a déclaré M. Austin lors d'une conférence de presse à Port Moresby, capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

"Il s'agit d'un cadre fondamental visant à approfondir cette relation de défense.

Un accord de défense signé en mai permettra aux forces américaines de remettre en état et de développer des infrastructures à usage militaire et civil dans les ports maritimes et les aéroports de Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG).