Le gouvernement américain surveille de près les exportations vers la Chine et, l'année dernière, a refusé ou n'a pas donné suite à un quart des demandes afin d'empêcher les ventes qui favoriseraient la militarisation de Pékin, a déclaré un haut fonctionnaire dans un témoignage publié mardi.

En 2022, 5 064 demandes de licences d'exportation et de réexportation ont été examinées et environ 26 % d'entre elles ont été rejetées ou renvoyées sans suite, a déclaré Thea Rozman Kendler, secrétaire adjointe du ministère du Commerce, dans un témoignage écrit pour une audition de la commission bancaire du Sénat mercredi.

"Nous identifions les technologies américaines sensibles qui pourraient donner un avantage à nos adversaires, nous développons des politiques et des stratégies pour protéger ces technologies et nous examinons les demandes de licence soumises par les exportateurs", a déclaré Mme Kendler dans son témoignage.

Près de 700 parties chinoises sont soumises aux contrôles à l'exportation du gouvernement sur ce qui est connu sous le nom de "liste d'entités", a déclaré le secrétaire adjoint au commerce chargé de l'application des lois sur les exportations, Matthew Axelrod, dans un témoignage écrit. Plus de 200 d'entre elles ont été ajoutées depuis le début de l'administration Biden.

"Nous nous appuyons sur nos mesures administratives et pénales, ainsi que sur notre autorité réglementaire, pour lutter contre le détournement de technologies de pointe - telles que les semi-conducteurs, les moteurs marins et les prototypes de satellites et de fusées - qui soutiennent les efforts de modernisation militaire de la Chine", a déclaré M. Axelrod dans son témoignage.

L'objectif est de contrer "la modernisation militaire de la Chine, les violations des droits de l'homme et d'autres activités contraires à notre sécurité nationale et à nos intérêts en matière de politique étrangère", a-t-il ajouté.

L'audition est intitulée "Contrer la Chine : Faire progresser la sécurité nationale, la sécurité économique et la politique étrangère des États-Unis".

Les projets de l'administration visant à restreindre certains investissements américains à l'étranger dans des technologies sensibles spécifiques sont toujours en cours de discussion, a déclaré Paul Rosen, un fonctionnaire du département du Trésor, dans son témoignage.

"Notre souhait est d'éviter les situations dans lesquelles les investissements américains soutiennent et font progresser des technologies qui renforcent les capacités militaires ou de renseignement dans des pays préoccupants, ce qui pourrait nuire à notre sécurité nationale et mettre les Américains en danger", a-t-il déclaré dans son témoignage.

La secrétaire d'État au commerce, Gina Raimondo, a déclaré en mars que l'administration Biden envisageait un programme pilote pour faire face aux risques liés aux investissements en Chine.

"De nombreux fonds de pension américains sont investis en Chine et représentent l'argent des retraités. Vous ne voulez certainement pas faire quelque chose qui aurait des conséquences inattendues", a déclaré Mme Raimondo. "Vous ne voulez pas être trop large.