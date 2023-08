Encourager les citoyens à s'espionner les uns les autres est très préoccupant, a déclaré mercredi Matt Miller, porte-parole du département d'État américain, après que le ministère chinois de la sécurité d'État a déclaré, en début de semaine, qu'un système permettant aux masses de participer au contre-espionnage pourrait être mis en place.

"Nous avons des inquiétudes à ce sujet", a déclaré M. Miller.

Dans son premier message publié sur son compte WeChat, le ministère, principale agence chargée du renseignement extérieur et de la lutte contre l'espionnage, a déclaré que la Chine devrait encourager ses citoyens à participer au travail de contre-espionnage, notamment en créant des canaux permettant aux individus de signaler toute activité suspecte et en les félicitant et en les récompensant.