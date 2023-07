Les États-Unis s'opposent "fermement" aux contrôles à l'exportation annoncés par la Chine sur le gallium et le germanium, des métaux nécessaires à la production de semi-conducteurs et d'autres produits électroniques, a déclaré mercredi un porte-parole du ministère américain du Commerce, ajoutant que Washington consulterait ses partenaires et alliés pour traiter cette question.

En début de semaine, la Chine a mis en place des contrôles à l'exportation sur les produits à base de gallium et de germanium, utilisés dans les véhicules électriques et les câbles à fibre optique. L'annonce brutale de ces contrôles à partir du 1er août a poussé les entreprises à se précipiter pour s'approvisionner et a fait grimper les prix.

Le germanium est utilisé dans les puces informatiques à grande vitesse, les plastiques et les applications militaires telles que les dispositifs de vision nocturne et les capteurs d'imagerie par satellite. Le gallium est utilisé dans les radars et les dispositifs de communication radio, les satellites et les diodes électroluminescentes.

"Ces actions soulignent la nécessité de diversifier les chaînes d'approvisionnement. Les États-Unis s'engageront avec leurs alliés et partenaires pour résoudre ce problème et renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement essentielles", a déclaré le porte-parole du ministère du commerce dans un communiqué envoyé par courriel.

Les analystes économiques considèrent que la décision de la Chine, dont le ministère du commerce a déclaré qu'elle visait à protéger la sécurité nationale, est une réponse à l'escalade des efforts déployés par Washington pour freiner les avancées technologiques de la Chine.

L'annonce a été faite à la veille de la fête de l'indépendance des États-Unis et juste avant la visite à Pékin de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen.

La Commission européenne a également exprimé son inquiétude, tandis que le ministre allemand de l'économie, Robert Habeck, a déclaré que tout élargissement des contrôles à des matériaux tels que le lithium serait "problématique".

Cette question constitue le dernier chapitre des tensions entre les États-Unis et la Chine, qui se sont intensifiées ces dernières années sur des questions telles que les droits de douane, les origines de la pandémie du virus COVID-19, la cybersécurité, les allégations d'espionnage et la concurrence technologique.