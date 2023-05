Les Etats-Unis vont signer de nouveaux pactes stratégiques avec les Etats insulaires du Pacifique de Palau et de Micronésie en début de semaine prochaine et espèrent le faire avec les îles Marshall dans les semaines à venir, a déclaré l'envoyé présidentiel américain chargé de négocier les accords.

Joseph Yun a déclaré à Reuters que l'accord avec les Palaos serait officiellement signé en présence du secrétaire d'État américain Antony Blinken et du président des Palaos Surangel Whipps Jr. en Papouasie-Nouvelle-Guinée lundi, tandis que le pacte avec la Micronésie serait signé mardi en Micronésie.

M. Yun a paraphé ces accords, qui s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par les États-Unis pour renforcer le soutien des États insulaires du Pacifique afin de contrer la concurrence de la Chine, lors de visites en Micronésie et aux Palaos la semaine dernière. Comme prévu, il n'a pas été en mesure de conclure l'accord avec les Îles Marshall.

"Nous avons fait des progrès au cours de ma visite de trois jours aux Îles Marshall et nous espérons signer un accord avec les Îles Marshall dans les semaines à venir", a-t-il déclaré.

Washington a conclu pour la première fois dans les années 1980 des accords dits "Compact of Free Association" (COFA) avec les trois États insulaires, en vertu desquels il conserve la responsabilité de leur défense et leur fournit une assistance économique, tout en obtenant en échange un accès exclusif à d'immenses étendues stratégiques du Pacifique.

Le renouvellement de ces accords est devenu un élément clé des efforts déployés par les États-Unis pour contrer les tentatives de la Chine d'étendre son influence dans le Pacifique. Les diplomates chinois courtisent la région et les entreprises chinoises de construction et d'exploitation minière ont développé leurs activités dans de nombreuses nations insulaires du Pacifique.

Le président américain Joe Biden devait assister aux cérémonies de signature à Port Moresby, mais il a annulé mardi ce qui devait être une brève escale dans cette ville en raison de la crise du plafond de la dette américaine.

M. Blinken le remplacera et signera également des accords bilatéraux de défense et de sécurité maritime avec la PNG et rencontrera les dirigeants du Forum des îles du Pacifique. Le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden a déclaré mercredi que le président organiserait un autre sommet des dirigeants des îles du Pacifique cette année, après la déception causée par son annulation.

M. Yun a déclaré que la Micronésie préférait formaliser son accord sur son propre territoire. Auparavant, il avait déclaré que les Palaos et la Micronésie signeraient leur COFA en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Le COFA des Îles Marshall doit expirer cette année. M. Yun n'a pas donné de raison pour expliquer le retard dans le renouvellement de cet accord, mais des élections législatives sont prévues dans ce pays en novembre.

M. Yun a qualifié ces accords d'"importants d'un point de vue stratégique".

"Nous en avons conclu deux sur trois", a-t-il déclaré. "Les accords sont très importants pour les États-Unis. Ils définissent les relations entre nous et la moitié nord du Pacifique.

Le mois dernier, M. Yun a déclaré que les accords "de base" fourniraient aux trois États de la COFA un total d'environ 6,5 milliards de dollars sur une période de 20 ans.

L'année dernière, plus d'une centaine d'associations de lutte contre la prolifération des armes, de défense de l'environnement et d'autres groupes militants ont demandé à l'administration Biden de présenter des excuses officielles aux îles Marshall pour l'impact des essais nucléaires massifs effectués par les États-Unis dans ce pays et de leur accorder une compensation équitable.

Les habitants des îles Marshall subissent encore les conséquences sanitaires et environnementales des 67 essais de bombes nucléaires effectués par les États-Unis entre 1946 et 1958, dont "Castle Bravo" sur l'atoll de Bikini en 1954, la plus grosse bombe américaine jamais déclenchée.