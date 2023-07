Les États-Unis sont préoccupés par les informations faisant état d'intimidations et de violences politiques lors des manifestations contre la Première ministre Sheikh Hasina qui ont eu lieu au Bangladesh au cours du week-end, a déclaré lundi le porte-parole du département d'État, Matthew Miller.

Samedi, la police a tiré des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes sur des partisans de l'opposition qui jetaient des pierres et demandaient que Mme Hasina se retire et que les élections prévues en janvier soient organisées sous un gouvernement intérimaire neutre.

"Nous encourageons le gouvernement du Bangladesh à mener des enquêtes approfondies, transparentes et impartiales sur les cas de violence signalés et à demander des comptes aux auteurs de ces actes", a déclaré M. Miller.

M. Miller a exhorté le Bangladesh à créer un environnement sûr permettant aux gens de se rassembler pacifiquement et à toutes les parties de "s'abstenir de recourir à la violence, au harcèlement et à l'intimidation", compte tenu de l'approche des élections.

"Des élections libres et équitables dépendent de l'engagement de chacun, qu'il s'agisse des électeurs, des partis politiques, des groupes de jeunes ou de la police, et ne peuvent se dérouler dans un climat de violence politique", a-t-il déclaré.

En mai, Washington a déclaré qu'il limiterait les visas pour les Bangladais qui sapent le processus démocratique dans leur pays, après que des accusations de fraude électorale et de répression de l'opposition ont entaché les élections de 2014 et de 2018. Le gouvernement de Mme Hasina a nié ces accusations.

Mme Hasina, qui exerce un contrôle strict depuis son arrivée au pouvoir en 2009, a été accusée d'autoritarisme, de violations des droits de l'homme, de répression de la liberté d'expression et de suppression de la dissidence, tout en emprisonnant ses détracteurs.