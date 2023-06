Les Philippines envisagent de vastes réformes pour doubler leurs exportations à 240,5 milliards de dollars d'ici 2028

Les Philippines ont lancé jeudi un objectif ambitieux visant à plus que doubler leurs exportations de marchandises et de services pour atteindre 240,5 milliards de dollars par an au cours des six prochaines années, selon un plan élaboré conjointement par le gouvernement et le secteur privé.

Les exportations totales devraient augmenter de 12,5 % à 14 % par an entre 2023 et 2028, grâce aux produits électroniques et électriques, aux technologies de l'information et aux services d'externalisation des processus d'affaires, ainsi qu'aux minéraux. Le plan vise à attirer davantage d'investissements étrangers, à abaisser le coût des affaires, à réduire les formalités administratives, à améliorer les infrastructures, à réduire les coûts de l'énergie et à remédier à l'inadéquation des niveaux d'éducation et de compétences. Les Philippines doivent maximiser les accords commerciaux préférentiels tels que l'accord régional de partenariat économique global, attirer davantage d'investissements étrangers et nationaux et développer les capacités de production, a déclaré Alfredo Pascual, secrétaire d'État au commerce, dans un discours. Dans l'immédiat, les risques comprennent les tensions géopolitiques, les disruptifs de la chaîne d'approvisionnement et la bureaucratie, a déclaré Sergio Ortiz Luis, président de la Confédération des exportateurs philippins, aux journalistes. Le plan fait également état de quelques vents contraires, notamment la lenteur de la reprise économique mondiale, l'atonie du commerce international, le resserrement de la politique monétaire, les restrictions à l'importation et le changement climatique, selon le plan. Les Philippines sont à la traîne de leurs pairs régionaux, leurs recettes d'exportation ne représentant qu'un tiers ou un quart de celles enregistrées par l'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie et le Viêt Nam en 2021, d'après les données du gouvernement.