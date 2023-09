Les Philippines envisagent des options juridiques contre la Chine, qu'elles accusent d'avoir détruit des récifs coralliens dans sa zone économique exclusive (ZEE) en mer de Chine méridionale, une allégation rejetée par Pékin comme une tentative de "créer un drame politique".

Le ministère philippin des affaires étrangères a déclaré jeudi en fin de journée qu'il attendait les évaluations de diverses agences sur l'étendue des dommages environnementaux dans le récif d'Iroquois, dans les îles Spratleys, et qu'il serait guidé par l'avocat général Menardo Guevarra.

M. Guevarra a été cité jeudi par le média Rappler comme ayant déclaré qu'il étudiait la possibilité de déposer une deuxième plainte devant la Cour permanente d'arbitrage (CPA) de La Haye, bien qu'aucune décision n'ait encore été prise quant à l'action juridique à entreprendre.

"Le ministère des affaires étrangères est prêt à contribuer à cet effort", a déclaré le ministère des affaires étrangères dans un communiqué.

"Les États qui pénètrent dans la ZEE et les zones maritimes des Philippines sont donc également tenus de protéger et de préserver notre environnement marin.

Toute démarche d'arbitrage serait très controversée après la victoire historique des Philippines en 2016 dans une affaire contre la Chine, qui a conclu que la revendication de souveraineté de Pékin sur la majeure partie de la mer de Chine méridionale n'était pas fondée en droit international.

M. Guevarra n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire vendredi. Le récif d'Iroquois est proche du Reed Bank, où les Philippines espèrent un jour accéder à des réserves de gaz, un projet compliqué par la revendication de la Chine sur la zone.

La Chine, qui a refusé de reconnaître la décision de 2016 et s'est irritée des mentions répétées de l'affaire par les puissances occidentales, a nié les dernières allégations de destruction des récifs coralliens.

"Nous exhortons la partie concernée des Philippines à cesser de créer un drame politique à partir d'une fiction", a déclaré son ambassade à Manille jeudi en fin de journée, citant le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning.

En début de semaine, les garde-côtes et les forces armées des Philippines ont fait état de "graves dommages infligés à l'environnement marin et au corail" sur le récif d'Iroquois, où 33 navires chinois auraient été amarrés en août et en septembre.

Les autorités chinoises ont qualifié ces navires, qui sont généralement des chalutiers de pêche, de "milice maritime" et ont déclaré qu'ils récoltaient le corail. Le corail de la mer de Chine méridionale est utilisé pour produire du calcaire et des matériaux de construction, des médicaments traditionnels et même des souvenirs et des bijoux.

La Chine a affirmé sa souveraineté dans les Spratleys en construisant une série d'îles artificielles sur des récifs submergés, dont certaines sont équipées de pistes d'atterrissage, de hangars, de radars et de systèmes de missiles. Le Viêt Nam, la Malaisie et les Philippines occupent également des îles dans l'archipel, où les ZEE de plusieurs pays se chevauchent.