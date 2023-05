Les Philippines, les États-Unis et le Japon organisent le premier exercice conjoint des garde-côtes

Les garde-côtes des États-Unis, du Japon et des Philippines organiseront cette semaine un exercice maritime trilatéral en mer de Chine méridionale. Il s'agit de la première manœuvre de ce type entre ces trois pays, en un temps utile où l'on s'inquiète de plus en plus des manœuvres de la Chine dans la région.

L'exercice, qui se déroulera du 1er au 7 juin dans les eaux de la province de Bataan, est une initiative des États-Unis et du Japon, tandis que l'Australie s'y joindra en tant qu'observateur, a déclaré lundi le porte-parole des garde-côtes philippins, Armand Balilo. Quatre navires philippins et un navire américain et japonais participeront aux exercices destinés à améliorer la collaboration en matière de recherche et de sauvetage ainsi que l'application de la loi, a précisé M. Balilo. Les Philippines ont été approchées par le Japon et les États-Unis pour organiser des exercices maritimes conjoints en février, le même mois où Manille a accusé la Chine de mener des activités agressives en mer de Chine méridionale, dont de vastes étendues sont revendiquées par Pékin comme son territoire. "Il s'agit d'une activité de routine habituelle pour les agences de garde-côtes", a déclaré M. Balilo lors d'une conférence de presse. "Il n'y a rien de mal à organiser des exercices avec vos homologues. Le Japon, l'Australie et les États-Unis ont fréquemment condamné la militarisation de la Chine en mer de Chine méridionale et ont cherché à se rapprocher des Philippines, alliées des États-Unis, depuis que Ferdinand Marcos Jr a succédé l'an dernier à son prédécesseur pro-chinois Rodrigo Duterte. Les liens entre les Philippines et les États-Unis se sont renforcés sous la présidence de M. Marcos, qui s'est montré de plus en plus virulent à l'égard du comportement de la Chine, notamment en ce qui concerne l'utilisation présumée d'un "laser de qualité militaire" contre un navire soutenant une mission de réapprovisionnement alimentaire de la marine. La Chine s'est également plainte de la présence d'un grand nombre de miliciens présumés à proximité d'éléments détenus par les Philippines dans les îles Spratleys contestées. La Chine maintient que les actions de ses garde-côtes sont légales et se déroulent dans ses eaux. M. Balilo a indiqué que le prochain exercice maritime comprendrait des simulations de lutte contre la piraterie et éventuellement un exercice d'interception impliquant un navire transportant des armes de destruction massive.