Le gouvernement philippin a maintenu vendredi son objectif de croissance du produit intérieur brut pour 2023 entre 6,0 % et 7,0 %, confiant que le pays peut résister aux risques externes et internes, y compris l'impact du phénomène climatique El Nino.

L'objectif de croissance du PIB pour la période 2024-2028 a été maintenu entre 6,5 % et 8,0 %, a ajouté un groupe inter-agences, suite à une révision des hypothèses macroéconomiques et fiscales.

Ce groupe comprend la banque centrale, les ministères des finances et du budget et l'agence de planification économique.

"Ces projections ont déjà pris en compte les risques posés par El Nino et d'autres catastrophes naturelles, les tensions commerciales mondiales et les disruptifs de la chaîne de valeur, entre autres facteurs", a précisé le rapport.

Aux Philippines et dans d'autres régions d'Asie, El Nino provoque généralement un temps chaud et sec qui entraîne une baisse de la production agricole et des disruptifs dans l'approvisionnement en eau et en électricité.

Le président Ferdinand Marcos Jr, également secrétaire à l'agriculture, a demandé à toutes les agences gouvernementales de mettre en œuvre des mesures de conservation de l'eau à la lumière de la longue période de sécheresse imminente due à El Nino, a déclaré son bureau vendredi.

Le ministère de l'agriculture a également proposé des mesures pour soutenir le secteur agricole, notamment des stocks tampons d'intrants, l'adaptation du calendrier de plantation et la promotion de cultures tolérantes à la sécheresse.

L'économie philippine a connu une croissance annuelle de 6,4 % au cours du premier trimestre, soit son taux le plus faible depuis deux ans, l'inflation galopante et les taux d'intérêt élevés ayant freiné la consommation.

Arsenio Balisacan, ministre de la planification économique, a toutefois dressé des perspectives optimistes pour l'année.

"Les trois quarts de la croissance proviennent de la demande intérieure, et nous prévoyons de la renforcer pour compenser les vents contraires de l'économie mondiale", a-t-il déclaré.

Le panel a révisé l'hypothèse d'inflation pour 2023 en la ramenant à une fourchette plus étroite de 5,0 % à 6,0 %, contre 5,0 % à 7,0 % précédemment, en tenant compte d'un récent relâchement des pressions sur les prix à la consommation.

L'hypothèse d'inflation pour 2024-2028 a été maintenue entre 2,0 % et 4,0 %.

L'objectif de croissance du PIB du gouvernement pour 2023 est ancré sur une hypothèse de taux de change de 54-57 pesos par dollar pour 2023, révisée à partir de 53-57 pesos.

L'hypothèse de taux pour 2024-2028 est restée inchangée à 53-57 pesos par dollar.

Les hypothèses budgétaires sont également inchangées, avec des déficits budgétaires annuels programmés à 6,1 % du PIB pour 2023, 5,1 % pour 2024, 4,1 % pour 2025, 3,5 % pour 2026, 3,2 % pour 2027 et 3,0 % pour 2028.