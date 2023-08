(Actualisé avec déclaration)

par Trevor Hunnicutt et David Brunnstrom

CAMP DAVID, Maryland, 18 août (Reuters) - Le président américain Joe Biden et les dirigeants de la Corée du Sud et du Japon, réunis aux Etats-Unis à l'occasion du sommet de Camp David, sont convenus vendredi de renforcer leurs relations économiques et militaires.

Joe Biden, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et le Premier ministre japonais Fumio Kishida ont également fermement condamné "l'attitude dangereuse et agressive" de Pékin en mer de Chine méridionale.

Les trois pays se sont engagés à se consulter rapidement lors des crises et à coordonner leurs réponses face aux défis régionaux, aux provocations et aux menaces contre leurs intérêts communs, montre la déclaration commune publiée vendredi.

Ils sont également convenus d'organiser des exercices militaires annuels et de partager des renseignements en temps réel sur les tirs de missiles nord-coréens d'ici la fin de l'année.

"En ce qui concerne le comportement dangereux et agressif de la République populaire de Chine (RPC) en mer de Chine méridionale, nous nous opposons fermement à toute tentative unilatérale visant à modifier le statu quo dans les eaux de l'Indo-Pacifique", était-il dit dans la déclaration.

Pékin, qui est un partenaire économique crucial tant pour Séoul que pour Tokyo, a prévenu que les efforts des Etats-Unis pour renforcer leurs liens avec la Corée du Sud et le Japon pourraient "exacerber la tension et la confrontation dans la région".

Fumio Kishida et Yoon Suk-yeol, en veste et sans cravates, se sont avancés ensemble pour serrer la main de Joe Biden avant d'entrer dans Aspen Lodge, la résidence présidentielle.

"Renforcer les liens entre nos démocraties est depuis longtemps l'une de mes priorités", a déclaré Joe Biden. "Nos pays sont plus forts et le monde serait plus sûr si nous restons unis."

"Nos trois pays doivent être fermement unis afin que notre liberté ne soit ni menacée ni entachée", a dit Yoon Suk-yeol.

"Nos trois pays doivent être fermement unis afin que notre liberté ne soit ni menacée ni entachée", a dit Yoon Suk-yeol.

Fumio Kishida a estimé que la réunion démontrait que les trois pays "écrivent, à partir d'aujourd'hui, une nouvelle histoire".