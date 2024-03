Les actions des marchés émergents ont atteint leur plus haut niveau depuis sept mois mardi, tandis que les devises ont stagné, les investisseurs attendant un rapport crucial sur l'inflation américaine pour avoir une idée du calendrier des réductions de taux de la Réserve fédérale cette année.

L'indice MSCI des actions des marchés émergents a progressé de 0,9% à 5h30 ET (0930) GMT, atteignant son plus haut niveau depuis août 2023 et en voie de réaliser son cinquième gain quotidien consécutif.

L'indice des devises a été largement stable, après avoir touché un plus haut de plus de deux mois au cours de la journée.

Les données sur les prix à la consommation aux États-Unis, attendues plus tard dans la journée, et les prix à la production jeudi aideront les investisseurs à évaluer le calendrier de la première réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, prévue en juin selon un sondage Reuters. La décision de mars de la Fed est attendue la semaine prochaine.

"Nous pourrions nous rapprocher du moment où la Fed et la BCE sont prêtes à réduire leurs taux... un indice des prix à la consommation en ligne ou plus faible renforcerait notre opinion sur la réduction des taux en juin et serait bien accueilli par les marchés", a déclaré Mohit Kumar, économiste européen chez Jefferies, dans une note.

Le rouble russe s'est légèrement affaibli face au dollar et s'est négocié dans une fourchette étroite, tandis que le rand sud-africain a légèrement augmenté avant les données américaines.

Parmi les principaux développements, les actions de Vanke cotées à Hong Kong ont bondi de 10,3 %, ainsi que ses obligations, après que le deuxième promoteur immobilier de Chine a déclaré que l'impact de l'abaissement des notations de Moody's sur les activités de financement était "contrôlable", bien que certains analystes restent préoccupés par sa liquidité à plus long terme.

L'indice Hang Seng Mainland Properties a enregistré son plus fort gain journalier de 8,0 % en six mois, tandis que le secteur de l'immobilier a grimpé de 5 %. L'indice Hang Seng a atteint son plus haut niveau en trois mois, gagnant 3,1 %.

L'indice boursier de référence de l'Égypte a perdu plus de 1 % après avoir atteint un niveau record lundi, grâce à l'optimisme suscité par le financement des Émirats arabes unis et du Fonds monétaire international.

Pendant ce temps, en Europe centrale et orientale, les données ont montré que les ventes au détail ajustées tchèques excluant les voitures et les motos ont augmenté de 2,4% en glissement annuel en janvier, tandis qu'un rapport de média a déclaré que le vice-gouverneur de la banque centrale Eva Zamrazilova a déclaré que les réductions des taux d'intérêt tchèques de 25 ou 50 points de base sont acceptables et que des réductions plus importantes ne devraient pas être envisagées.

La couronne tchèque a augmenté de 0,2 % par rapport à l'euro.

Le zloty polonais a surpassé ses pairs des PECO en 2024, gagnant plus de 1 % cette année, en raison de l'accélération des baisses de taux en République tchèque et en Hongrie.

La banque centrale d'Argentine a réduit son taux d'intérêt de référence à 80 %, contre 100 % précédemment, lundi.

FAITS MARQUANTS :

** Le Premier ministre haïtien démissionne après les négociations avec la Jamaïque

** La Turquie enregistre un déficit des comptes courants de 2,556 milliards de dollars en janvier