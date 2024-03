Les actions chinoises ont chuté mardi, suivant les marchés régionaux, les inquiétudes concernant l'aggravation de la crise immobilière et la faiblesse de la demande intérieure ayant contrebalancé les signes d'amélioration de la production industrielle.

La prudence à l'approche d'une série de réunions des banques centrales mondiales cette semaine a également contribué à la faiblesse des échanges, avec la révision de la politique de la Réserve fédérale américaine en milieu de semaine et de nouveaux signes indiquant qu'elle pourrait ne pas réduire les taux d'intérêt aussi rapidement ou aussi fortement que prévu il y a quelques mois, ce qui maintiendrait la pression sur le yuan chinois.

** Les marchés boursiers asiatiques ont chuté dans un climat de prudence. Les actions japonaises ont été volatiles après que la Banque du Japon, dans un mouvement largement attendu, a mis fin à huit années de taux d'intérêt négatifs et a inauguré le premier resserrement de la politique du pays depuis 2007. D'autres actions asiatiques ont chuté.

** Les données de lundi ont montré que la production industrielle et les ventes au détail de la Chine ont dépassé les attentes au cours de la période janvier-février, mais la faiblesse du secteur immobilier continue de peser lourdement sur l'économie et la confiance.

** Les analystes de Gavekal Dragonomics ont déclaré que la croissance économique organique de la Chine devrait être stable ou légèrement positive dans les mois à venir. "Mais les dernières données ne persuaderont pas les acteurs du marché que les décideurs politiques ont résolument pris le virage de la croissance.

** Les actions des secteurs de la santé et des communications ont perdu plus de 1 % chacune pour mener la baisse, tandis que les biens de consommation de base et l'énergie ont tous deux augmenté de plus de 1 %.

** Les promoteurs immobiliers ont reculé de 0,4 %, même après que la mégapole chinoise Pékin a déclaré qu'elle optimiserait la réglementation immobilière et mettrait en œuvre des politiques différentes en fonction de la situation de chaque district.

** Les géants de la technologie cotés à Hong Kong ont chuté de 1,8 %.