L'indice 50 de la Bourse de Pékin a bondi d'environ 6 % lundi et devrait enregistrer sa meilleure performance quotidienne, après que le régulateur boursier chinois a annoncé des mesures de réforme, notamment un assouplissement des règles d'admission à la cote.

La Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC) a déclaré vendredi qu'elle encouragerait l'innovation à la Bourse de Pékin afin de revigorer les marchés de capitaux et de renforcer la confiance des investisseurs.

Cette décision vient s'ajouter à plusieurs autres mesures de stimulation du marché et de l'économie prises au cours des dernières semaines, alors que la reprise économique de la Chine après la crise du COVID s'est essoufflée depuis le deuxième trimestre et que l'aggravation de la crise de l'immobilier a ébranlé les investisseurs.

La bourse de Pékin, lancée il y a deux ans, se concentre sur le financement de petites entreprises innovantes, appelées "petits géants", qui se spécialisent dans des secteurs de niche. L'indice est toujours en baisse d'environ 15 % depuis sa création en avril 2022.

La CSRC a déclaré qu'elle allait assouplir les règles de cotation de la Bourse de Pékin, stimuler la liquidité du marché, améliorer la qualité des sociétés cotées et optimiser le mécanisme de négociation du marché.

"Ces mesures constituent un ensemble de cadeaux pour le deuxième anniversaire de la Bourse de Pékin", a déclaré Zhou Yunnan, fondateur de NS Capital Co. "Elles devraient favoriser un développement de qualité du marché et renforcer la confiance des investisseurs."

Les actions de Long Bamboo Technology Group, Hunan Wuxin Tunnel Intelligent Equipment Co, Weihai Bangde Cooling System Co ont bondi de 20 à 30 % et ont mené les gains parmi les 217 sociétés cotées sur le marché.

La CSRC a également annoncé des mesures visant à améliorer le mécanisme de négociation et à inclure toutes les actions dans le financement sur marge et la vente à découvert. Le régulateur a déclaré qu'il guiderait davantage de fonds communs de placement pour qu'ils développent leurs investissements sur le marché.