La plupart des devises et des actions des marchés émergents ont reculé mardi, le dollar s'étant renforcé en raison des prévisions selon lesquelles la Réserve fédérale américaine maintiendra les coûts d'emprunt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

L'indice MSCI des actions des marchés émergents a chuté de 1 % pour atteindre son plus bas niveau depuis près de deux semaines, les bourses de la Corée du Sud, de Hong Kong et de l'Inde étant en tête des pertes avec une baisse de 1 % chacune.

Les actions de Shanghai ont chuté de 0,7 % en raison des inquiétudes suscitées par l'aggravation de la crise immobilière dans le pays et par la faiblesse de la demande intérieure. On s'attend à ce que la Chine laisse inchangés les taux d'intérêt de référence mercredi.

L'indice MSCI des monnaies émergentes a chuté pour la sixième journée consécutive, le dollar poursuivant sa récente ascension. Les chiffres plus élevés que prévu du marché du travail et de l'inflation aux États-Unis ces dernières semaines ont conduit les investisseurs à réduire leurs paris sur des baisses rapides et importantes des taux d'intérêt de la part de la Fed cette année.

"Cette semaine, l'accent est mis sur la Réserve fédérale et la mise à jour du Résumé des projections économiques, qui montrera une croissance et une inflation plus élevées pour 2024", ont déclaré les stratèges de Saxo Bank.

"La question est de savoir si ces prévisions seront accompagnées de 75 points de base de réduction des taux cette année. Nous voyons une probabilité plus élevée que les rendements du Trésor américain terminent la semaine en hausse, les rendements à 10 ans reprenant leur progression vers 4,5 %."

La hausse des taux d'intérêt américains tend à attirer les investisseurs vers des rendements américains plus sains, ce qui nuit aux actifs des marchés émergents.

La livre turque est restée proche de ses plus bas niveaux historiques, à 32,34 pour un dollar, avant une réunion de la banque centrale jeudi. La plupart des économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que les taux restent inchangés, mais prévoient une nouvelle hausse plus tard dans l'année, car l'inflation reste élevée.

Le rand sud-africain a touché un plus bas de deux semaines à 19,03 pour un dollar avant de se détendre à 18,97. Les données sur l'inflation nationale, attendues mercredi, devraient montrer que les prix à la consommation ont augmenté de 5,5 % en février, contre 5,3 % le mois précédent.

L'agence de notation S&P Global Ratings a révisé les perspectives de l'Egypte à "positives" en citant "un programme de soutien externe étendu" tout en confirmant la note de crédit B-/B.

Le groupe de la Banque mondiale a déclaré lundi qu'il avait l'intention de fournir une aide de plus de 6 milliards de dollars au cours des trois prochaines années pour soutenir l'économie chancelante de l'Égypte.

FAITS MARQUANTS :

** Le Premier ministre arménien déclare qu'il doit restituer les zones contestées à l'Azerbaïdjan ou faire face à la guerre -TASS

** Les réserves nettes des banques centrales turques ont baissé de 1,2 milliard de dollars la semaine dernière, selon les banquiers

** L'Indonésie propose d'injecter 3,7 milliards de dollars dans les entreprises publiques en 2024 et 2025, selon le ministre

