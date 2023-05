Le chef de la défense australienne a déclaré mercredi que les États-Unis l'avaient averti en 2021 que les allégations selon lesquelles des soldats des forces spéciales australiennes auraient tué des prisonniers et des civils en Afghanistan pourraient déclencher l'application d'une loi interdisant l'assistance des États-Unis.

Les États-Unis sont le plus grand partenaire de l'Australie en matière d'alliance de sécurité.

Le chef des forces de défense, Angus Campbell, a déclaré à une commission parlementaire qu'il avait reçu en mars 2021 une lettre de l'attaché de défense des États-Unis à Canberra décrivant les préoccupations américaines.

Une enquête de quatre ans, connue sous le nom de rapport Brereton, a révélé en 2020 que les forces spéciales australiennes auraient tué 39 prisonniers et civils non armés en Afghanistan. L'Australie a renvoyé 19 soldats, anciens et actuels, pour d'éventuelles poursuites pénales à la suite de cette enquête.

En réponse aux questions de la commission, M. Campbell a confirmé qu'il avait reçu la lettre de l'attaché de défense des États-Unis, qui indiquait que "ce rapport, parce qu'il contenait des informations crédibles sur des allégations de ce que les États-Unis appelleraient des violations flagrantes des droits de l'homme, pourrait - pourrait - déclencher des considérations au titre de la loi Leahy en ce qui concerne les relations entre les forces armées des États-Unis et une unité ou une organisation partenaire".

L'ambassade des États-Unis à Canberra n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Le général Campbell a précisé que l'unité en question était soit le commandement des opérations spéciales, soit le régiment des services aériens spéciaux. Un soldat australien a vu son affectation modifiée à la suite de la "question de savoir si des problèmes liés à la loi Leahy pourraient se poser", a-t-il ajouté.

La loi Leahy interdit au gouvernement américain d'utiliser des fonds ou d'aider des unités de forces de sécurité étrangères lorsqu'il existe des informations crédibles faisant état de violations flagrantes des droits de l'homme.

Selon une fiche d'information du gouvernement américain, l'aide peut être reprise si le gouvernement prend des mesures efficaces pour traduire les responsables en justice.

M. Campbell a déclaré que le ministre de la défense de l'époque et l'actuel ministre de la défense, Richard Marles, n'étaient pas au courant de cette lettre.

L'engagement militaire de l'Australie en Afghanistan a débuté en septembre 2001 et s'est poursuivi jusqu'à la mi-juin 2021. Il s'agit du plus long engagement de l'Australie dans un conflit armé.