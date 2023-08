Les nouvelles commandes de produits fabriqués aux États-Unis ont fait un bond en juin, stimulées par une forte demande de matériel de transport et d'autres biens, ce qui montre quelques poches de vigueur dans l'industrie manufacturière en dépit de la hausse des taux d'intérêt.

Les commandes d'usines ont augmenté de 2,3 % après avoir progressé de 0,4 % en mai, a indiqué le département du Commerce jeudi. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une accélération de 2,2%. Les commandes ont progressé de 0,9% en glissement annuel en juin.

Ces données dites solides suggèrent que le secteur manufacturier continue de s'accrocher malgré les 525 points de base de hausses de taux de la Réserve fédérale depuis mars 2022.

Mais les enquêtes de sentiment suggèrent que l'industrie manufacturière, qui représente 11,1 % de l'économie, est en récession.

L'Institute for Supply Management a déclaré mardi que son indice PMI manufacturier s'était contracté pour le neuvième mois consécutif en juillet, la plus longue période de ce type depuis la grande récession de 2007-2009. Les dépenses consacrées aux produits manufacturés à longue durée de vie ont ralenti après avoir explosé pendant la pandémie de COVID-19, au profit de services tels que les voyages en avion et les visites dans les parcs d'attractions.

Mais certains secteurs restent dynamiques. Les commandes de matériel de transport ont bondi de 12,0 % en juin, après avoir augmenté de 4,2 % le mois précédent. Les commandes d'avions civils ont grimpé de 69,4 %, tandis que les commandes de véhicules à moteur ont augmenté de 0,9 %.

Les commandes d'ordinateurs et de produits électroniques ont augmenté de 1,6 %. Les commandes d'équipements électriques, d'appareils et de composants ont progressé de 1,5 %. En revanche, les commandes de machines ont baissé de 0,2 %.

Les livraisons de produits manufacturés ont légèrement augmenté de 0,1% en juin. Les stocks de produits manufacturés sont restés inchangés. Les commandes en attente dans les usines ont augmenté de 1,8 %, ce qui devrait soutenir la production.

Le département du commerce a également indiqué que les commandes de biens d'équipement hors défense, à l'exclusion des avions, qui sont considérées comme une mesure des plans de dépenses des entreprises en matière d'équipement, ont augmenté de 0,1 % en juin, au lieu de 0,2 % comme indiqué dans l'estimation du mois dernier.

Les livraisons de ces biens d'équipement dits essentiels ont augmenté de 0,1 %. Elles étaient restées inchangées lors de l'estimation précédente. Les dépenses d'équipement des entreprises ont fortement rebondi au deuxième trimestre après deux trimestres consécutifs de contraction. (Rapport de Lucia Mutikani ; Rédaction de Paul Simao)