Les compagnies aériennes se sont attaquées à l'Europe au sujet des mandats sur les carburants verts et de son incapacité à endiguer les grèves du contrôle du trafic aérien en France, qui pèsent sur les capacités des transporteurs, lors d'une réunion des compagnies aériennes mondiales à Istanbul lundi.

Les régulateurs européens ont introduit un nouveau mandat exigeant des compagnies aériennes qu'elles utilisent du carburant aviation durable (SAF), une alternative au kérosène qui produit moins d'émissions de carbone mais qui est entre deux et quatre fois plus chère que son alternative traditionnelle.

Les nouvelles règles imposeront aux fournisseurs de carburant de veiller à ce que 2 % du carburant disponible dans les aéroports de l'UE soit du SAF d'ici 2025, puis 6 % en 2030, 20 % en 2035 et progressivement jusqu'à 70 % en 2050.

"Je pense qu'il est juste de dépeindre l'UE comme étant anti-aviation, alors que d'autres parties du monde sont très positives et pro-aviation", a déclaré Willie Walsh, président de l'Association internationale du transport aérien (IATA), lundi, lors de la réunion annuelle du groupe.

Les responsables ont critiqué l'Europe pour avoir introduit un mandat, arguant qu'une approche globale visant à augmenter la production de SAF ou des incitations fiscales telles que celles introduites par les États-Unis dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation seraient plus efficaces.

Les représentants de l'UE ont déclaré qu'ils soutenaient également l'industrie dans sa transition écologique par le biais de crédits et d'autres avantages et que les délais fixés pour les mandats étaient raisonnables.

En 2021, l'UE a publié sa stratégie visant à réduire à zéro les émissions de carbone d'ici 2050, notamment en augmentant progressivement l'utilisation de carburants durables pour l'aviation.

Lors de sa réunion annuelle cette semaine, l'IATA a présenté sa feuille de route pour atteindre cet objectif, qui comprendra un outil permettant de suivre la quantité de SAF achetée et utilisée par les compagnies aériennes afin de faciliter la responsabilisation de l'ensemble du secteur.

Les responsables ont déclaré que, même si les chiffres relatifs à l'utilisation des SAF par les compagnies aériennes individuelles ne seront pas rendus publics, l'outil de suivi permettra de montrer les progrès réalisés par l'ensemble du secteur.

M. Walsh a également appelé à la mise en place d'un système mondial qui permettrait aux compagnies aériennes d'acheter des FAS pour d'autres compagnies, même si elles n'en font pas le plein de leurs propres avions.

"De même que la localisation n'a aucune incidence sur l'impact des émissions de CO2, elle n'en a pas non plus sur le lieu de chargement et d'utilisation des FAS. Une approche globale de la comptabilisation et de la demande de crédits de SAF permettra de faciliter les économies d'échelle dans la production de SAF", a-t-il ajouté.

FRAGMENTATION

Toutefois, l'IATA a déclaré que l'approche de l'UE pourrait entraîner une plus grande fragmentation en forçant les compagnies aériennes à acheter des FAS en Europe, ce qui entraverait une approche mondiale harmonisée et sèmerait la confusion.

"Non seulement l'UE menace de rendre son [système d'échange de quotas d'émission] extraterritorial, mais plusieurs États européens veulent également taxer le kérosène, au mépris de la Convention de Chicago et de presque tous les accords bilatéraux sur les services aériens", a déclaré M. Walsh.

Les militants européens ont également fait valoir que des solutions telles que le carburant aviation durable et des moteurs plus efficaces ne suffiront pas à aider l'industrie à atteindre ses objectifs, et beaucoup ont salué l'interdiction française de certains vols court-courriers comme un pas dans la bonne direction.

"Nous avons tous vécu le COVID, nous avons tous vu ce qui se passait lorsque nous manquions de connectivité", a déclaré Marie Owen Thomsen, économiste à l'IATA, ajoutant qu'elle était "sidérée" par une déclaration aussi pessimiste de la part des groupes de défense de l'environnement.

"Si nous sommes d'accord sur le fait que nous avons besoin de l'aviation, et que nous sommes d'accord sur le fait que nous devons le faire de manière durable, alors nous devrions nous concentrer sur la mise en place de ces solutions (comme les moteurs SAF et efficaces) aussi rapidement que possible. (Rédaction : Joanna Plucinska ; édition : David Evans)