Les crimes de guerre commis par l'armée du Myanmar sont "de plus en plus fréquents et effrontés", selon une enquête de l'ONU

Les crimes de guerre commis par l'armée du Myanmar, notamment les bombardements de civils, sont devenus "de plus en plus fréquents et effrontés", a déclaré une équipe d'enquêteurs de l'ONU dans un rapport publié mardi.

Le rapport du Mécanisme d'enquête indépendant pour le Myanmar (IIMM), qui couvre la période allant de juillet 2022 à juin 2023, indique qu'il existe "des preuves solides que l'armée du Myanmar et ses milices affiliées ont commis trois types de crimes de guerre liés au combat avec une fréquence et une effronterie croissantes". Ces crimes comprennent le ciblage aveugle ou disproportionné de civils à l'aide de bombes et l'incendie de maisons et de bâtiments civils, entraînant parfois la destruction de villages entiers. Le rapport fait également état de "meurtres de civils ou de combattants détenus au cours d'opérations". "Nos preuves indiquent une augmentation spectaculaire des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dans le pays, avec des attaques généralisées et systématiques contre les civils, et nous constituons des dossiers qui peuvent être utilisés par les tribunaux pour tenir les auteurs individuels responsables", a déclaré Nicholas Koumjian, directeur de l'IIMM. Depuis qu'une junte a pris le pouvoir il y a deux ans, le Myanmar est plongé dans le chaos, avec un mouvement de résistance qui combat l'armée sur de multiples fronts après une répression sanglante des opposants qui a conduit les pays occidentaux à réimposer des sanctions. Un porte-parole de la junte n'a pu être joint pour commenter les conclusions des enquêteurs de l'ONU. La junte a précédemment nié que des atrocités aient été commises, affirmant qu'elle menait une campagne légitime contre les terroristes. Bien qu'elle ait justifié les bombardements comme des attaques contre des cibles militaires, les enquêteurs de l'ONU ont déclaré que l'armée du Myanmar "aurait dû savoir ou savait" qu'un grand nombre de civils se trouvaient à l'intérieur ou à proximité des cibles présumées lorsque les attaques ont eu lieu.