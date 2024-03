(Bien lire 1er juin et non 6 juin au §1)

NEW DELHI, 16 mars (Reuters) - Les élections législatives en Inde se dérouleront en plusieurs étapes à partir du 19 avril jusqu'au 1er juin, a annoncé samedi la commission électorale.

Les nationalistes hindous du Bharatiya Janata Party (BJP) emmenés par le Premier ministre Narendra Modi sont, avec leurs alliés régionaux, les grands favoris de ce scrutin face à une alliance disparate d'une vingtaine de partis d'opposition.

En cas de succès, Narendra Modi, âgé de 73 ans, deviendrait le deuxième Premier ministre indien après Jawaharlal Nehru, héros de l'indépendance et premier chef de gouvernement du pays, à obtenir un troisième mandat consécutif.

Il s'est fixé pour objectif de remporter 370 sièges pour le BJP, et plus de 400 pour l'Alliance démocratique nationale (NDA) qu'il dirige, sur les 543 de la chambre basse du parlement indien. Le BJP en a obtenu 303 et la NDA plus de 350 au total lors des élections de 2019.

Près de 970 millions d'électeurs seront appelés aux urnes dans plus d'un million de bureaux de vote, soit le plus vaste scrutin démocratique au monde. (Rédigé par YP Rajesh, version française Bertrand Boucey)