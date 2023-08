Les exportations chinoises de germanium en juillet ont plus que doublé par rapport à juin pour atteindre leur niveau le plus élevé en six mois, selon les données douanières de dimanche, les acheteurs étrangers s'étant empressés de s'approvisionner avant les restrictions à l'exportation qui sont entrées en vigueur le 1er août.

La Chine, premier producteur mondial de germanium avec plus de 60% de l'offre mondiale, a expédié à l'étranger 8,63 tonnes métriques de produits en germanium corroyé le mois dernier, contre 3,29 tonnes en juin et 41% de plus que l'année précédente, selon les données de l'Administration générale des douanes.

En juillet, la Chine a annoncé des restrictions sur l'exportation de huit produits à base de gallium et de six produits à base de germanium, qui sont utilisés pour fabriquer des semi-conducteurs, à compter du 1er août, en invoquant des raisons de sécurité nationale.

La Chine a exporté 36,45 tonnes de produits en germanium corroyé au cours des sept premiers mois de 2023, soit une hausse de 66% en glissement annuel, selon les données.

Le germanium est un matériau clé pour les câbles à fibres optiques et est également utilisé dans les puces informatiques à grande vitesse et les plastiques, ainsi que pour les radiations infrarouges.

Les exportations chinoises de gallium ont augmenté pour atteindre 5,15 tonnes contre 1,6 tonne en juin, bien que le volume de juillet ait été inférieur de 41% à celui du même mois en 2022.

Les exportations de gallium de janvier à juillet ont baissé de 51 % sur l'année pour atteindre 22,72 tonnes, selon les données.

Les restrictions à l'exportation ont alimenté les craintes d'un resserrement temporaire de l'offre sur les marchés extérieurs à la Chine après le mois d'août, et ont entraîné une vague de constitution de stocks avant l'entrée en vigueur des règles.

"Nous avons constaté un intérêt croissant de la part des acheteurs étrangers (pour le gallium) après l'annonce des contrôles des exportations, tout cela avec l'exigence que les expéditions soient effectuées avant le 1er août", a déclaré un producteur chinois de gallium. Certains exportateurs chinois de gallium et de germanium préparent les documents nécessaires pour demander des licences d'exportation pour les biens et technologies à double usage, c'est-à-dire ceux qui peuvent avoir des applications militaires ou civiles.

Le ministère chinois du commerce a déclaré jeudi qu'il avait reçu des demandes de licences d'exportation pour des produits à base de gallium et de germanium et qu'il les examinait conformément aux lois et réglementations en vigueur.

Les entreprises qui ont déjà présenté des demandes attendent la réponse du ministère chinois du commerce pour savoir si elles sont en mesure d'obtenir une licence, ce qui prend généralement 45 jours.

"Nous espérons savoir au plus tôt à la mi-octobre si nous obtiendrons la licence", a déclaré un négociant chinois en germanium. (Reportage d'Amy Lv à Pékin et de Muyu Xu à Singapour ; rédaction d'Edmund Klamann)