Les exportations sud-coréennes devraient continuer à se redresser au cours du second semestre de cette année, malgré les risques accrus liés à la demande chinoise, a déclaré jeudi un responsable de la banque centrale.

Le fonctionnaire a fait ce commentaire lors d'un briefing sur les prévisions économiques de la Banque de Corée, citant une reprise dans l'industrie des semi-conducteurs et des bases de comparaison plus faibles. (Reportage de Jihoon Lee et Joyce Lee ; Rédaction de Christopher Cushing)