Les exportations du Vietnam au cours des cinq premiers mois de cette année ont chuté de 11,6 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 136,17 milliards de dollars, ont montré les données du gouvernement lundi, alors que la faiblesse de la demande extérieure pèse sur l'économie manufacturière du pays.

Sa production industrielle dans la période janvier-mai a chuté de 2 % par rapport à l'année précédente, a déclaré le Bureau général des statistiques (GSO) dans un rapport, ajoutant que les prix moyens à la consommation dans la période ont augmenté de 3,55 % par rapport à l'année précédente.

Les dernières données soulignent un ralentissement de la croissance économique au Viêt Nam, un centre manufacturier régional clé, dû en grande partie à la faiblesse de la demande mondiale.

Les importations au cours des cinq premiers mois de cette année ont chuté de 17,9 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 126,37 milliards de dollars, ce qui a entraîné un excédent commercial de 9,8 milliards de dollars, a déclaré le GSO.

La forte baisse des importations pourrait indiquer un nouveau ralentissement de la production industrielle, les entreprises réduisant leurs achats de matières premières et d'équipements. Le Viêt Nam est un exportateur clé d'électronique, de vêtements et de textiles, de chaussures et d'articles en bois, y compris pour les plus grandes marques mondiales.

Le vice-premier ministre Le Minh Khai a déclaré plus tôt en mai que l'économie serait confrontée à des conditions extérieures défavorables au cours de l'année 2023.

Le Viêt Nam vise une croissance de 6,5 % cette année, ce qui est inférieur à l'expansion de 8,02 % prévue pour 2022. La croissance du PIB vietnamien a ralenti à 3,3 % au premier trimestre, après une expansion de 5,9 % au quatrième trimestre de l'année dernière.

Oxford Economics a déclaré lundi qu'il avait réduit ses prévisions de croissance du PIB du Vietnam pour 2023 à 3,0 % contre 4,2 %.

"Nous pensons que le ralentissement de la croissance mondiale, y compris l'affaiblissement de la dynamique de reprise en Chine, signifie que les perspectives déprimantes pour les exportations du Vietnam ont encore du chemin à parcourir, jetant des nuages sur la perspective de tout rebond de la croissance du PIB", a-t-il déclaré dans une note.

Les exportations de smartphones, la plus grande source d'exportation du Vietnam, ont chuté de 16 % entre janvier et mai pour atteindre 21,17 milliards de dollars, a déclaré le GSO.

En mai, ses exportations totales ont chuté de 5,9 % par rapport à l'année précédente, tandis que les importations ont baissé de 18,4 %, a ajouté le GSO.