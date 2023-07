Les fonds d'actions mondiales ont enregistré leur première décollecte hebdomadaire en quatre semaines au cours de la semaine du 19 juillet, reflétant les inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance en Chine et la prudence à l'approche de la réunion de politique générale de la Réserve fédérale qui se tiendra la semaine prochaine.

Selon les données de Refinitiv Lipper, les fonds d'actions mondiales ont enregistré des ventes nettes d'une valeur de 2,67 milliards de dollars au cours de la semaine se terminant le 19 juillet, enregistrant ainsi leur première décollecte hebdomadaire depuis le 21 juin.

L'économie chinoise a progressé à un rythme faible au cours du deuxième trimestre, ce qui indique que la dynamique globale s'essouffle rapidement en raison de l'affaiblissement de la demande nationale et internationale.

En outre, les attentes de hausses de taux se sont renforcées à la suite d'un rapport du département américain du commerce indiquant une forte consommation de base au détail.

Les investisseurs ont retiré 3,04 milliards de dollars des fonds d'actions américaines, tandis qu'ils ont acheté des fonds d'actions asiatiques et européennes à hauteur de 609 millions de dollars et 336 millions de dollars, respectivement.

Les fonds d'actions sectoriels ont attiré des entrées collectives d'environ 1,78 milliard de dollars, les investisseurs accumulant des fonds dans les secteurs de la technologie, de la finance et de l'industrie à hauteur de 1,05 milliard de dollars, 904 millions de dollars et 793 millions de dollars, respectivement.

Dans le même temps, les fonds obligataires mondiaux ont enregistré des achats nets d'une valeur de 5,29 milliards de dollars, alors que les flux entrants se poursuivent pour la quatrième semaine consécutive.

Les fonds d'obligations mondiales à haut rendement ont reçu un montant net de 2,97 milliards de dollars, soit le montant le plus élevé depuis le 5 avril. Les fonds d'obligations d'État et d'entreprises ont attiré respectivement 627 millions de dollars et 724 millions de dollars d'entrées.

Les investisseurs ont également acheté des fonds monétaires pour environ 2,86 milliards de dollars, après avoir vendu pour 28,8 milliards de dollars au cours de la semaine précédente.

Les données relatives aux fonds de matières premières montrent que les investisseurs ont vendu pour 295 millions de dollars de fonds de métaux précieux, pour la huitième semaine consécutive de ventes nettes. Ils ont également vendu des fonds énergétiques pour une valeur marginale de 2 millions de dollars.

Par ailleurs, les données concernant 24 134 fonds de marchés émergents montrent que les fonds d'actions ont reçu 1,1 milliard de dollars, le plus gros afflux hebdomadaire depuis le 3 mai, tandis que les fonds d'obligations ont obtenu environ 568 millions de dollars, marquant ainsi un troisième afflux hebdomadaire consécutif.