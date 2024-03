Les fonds spéculatifs informatisés de Chine renforcent leur gestion des risques et réorganisent leurs portefeuilles afin de se conformer aux définitions de l'État en matière de fair-play, alors que les autorités de régulation s'attaquent à ce secteur de 260 milliards de dollars afin de rétablir la confiance des investisseurs individuels.

Le fonds spéculatif Leon Capital a déclaré qu'il surveillerait de plus près les risques de liquidité, JoinQuant a réduit son exposition aux actions de petite capitalisation, Lingjun Investment s'est engagé à adopter une "position haussière" sur les actions chinoises et Siyuan Quant a déclaré qu'il investirait dans des entreprises de haute technologie pour "servir la stratégie nationale".

La répression des fonds utilisant des modèles statistiques et des algorithmes informatiques pour prendre des décisions commerciales fait suite au krach boursier de février, surnommé le "tremblement de terre quantique" de la Chine, qui n'est pas sans rappeler la chute de Wall Street provoquée par les machines en 2007, avant la crise financière mondiale.

Le plongeon du marché boursier chinois, qui a atteint son niveau le plus bas en cinq ans, a montré comment les modèles statistiques de négociation quantique peuvent conduire à un comportement grégaire et à des bousculades sur le marché. Les investisseurs individuels, qui représentent plus de 70 % des transactions, se sont insurgés contre les négociateurs de programmes et les "flash boys" qui échangent des actions en quelques nanosecondes pour réaliser des profits rapides.

Les fonds se préparent maintenant à la refonte d'un secteur qui a prospéré en exploitant les inefficacités et la volatilité du marché chinois, alors que les régulateurs s'apprêtent à publier de nouvelles restrictions, selon des personnes familières avec les réflexions des régulateurs.

Les régulateurs marchent sur la corde raide entre l'efficacité et l'équité, car le marché chinois, de plus en plus déréglementé, a déjà attiré des géants mondiaux de l'investissement quantique tels que Man Group, Two Sigma et Winton.

Wu Qing, le nouveau directeur de la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC), s'est concentré sur les fonds quantiques, un secteur qui a doublé en trois ans malgré les pertes importantes subies par le marché en général.

"Nous devons accorder une grande attention à l'équité, en particulier sur un marché dominé par les petits investisseurs", a déclaré M. Wu lors d'une conférence de presse le 6 mars, s'engageant à renforcer la réglementation des investissements quantitatifs.

Au cours de son premier mois à la tête de l'institution, la CSRC a restreint les ventes à découvert, suspendu les comptes Lingjun pour avoir perturbé l'ordre du marché et sanctionné un autre fonds d'investissement quantitatif pour des opérations à haute fréquence.

"Fréquence, effet de levier, vente à découvert - ces trois mots sont devenus en quelque sorte tabous dans les discussions publiques sur les fonds spéculatifs, a déclaré Alfred Zhu, directeur marketing de Cedar Capital, un gestionnaire de fonds quantiques basé à Shanghai.

FORMATION ET ADMONESTATION

À la suite de la sanction infligée par les autorités de régulation, Lingjun a déclaré qu'elle était "profondément désolée" pour l'impact négatif de ses opérations, qu'elle s'engageait à adopter une "vision optimiste" à long terme des actions chinoises et qu'elle s'engageait à "améliorer les modèles de négociation, à contrôler rigoureusement les progrès et les contraintes de la négociation et à garantir un processus de négociation fluide et équilibré".

Leon Capital renforcera la surveillance des signaux du marché tels que la liquidité, la volatilité et les écarts entre les indices boursiers et les contrats à terme, a déclaré le directeur général de la société, Ji Yanhong. "Si vous percevez rapidement les dangers du marché, vous ne paniquez pas.

Wang Xiong, fondateur de Siyuan Quant, a déclaré que le tremblement de terre quantique de la Chine était dû au fait que les modèles informatiques guidaient trop d'argent vers les actions de petites capitalisations en hausse, de sorte que "lorsque le bateau a chaviré, tout le monde s'est retrouvé du même côté".

"Nous devons accorder plus d'attention aux fondamentaux des entreprises" lors de l'élaboration des modèles, plutôt que de nous contenter des prix et des volumes. Nous utiliserons des technologies de pointe pour investir dans des entreprises de haute technologie au service de la stratégie nationale et de l'économie réelle".

Les 28 principales sociétés chinoises de fonds quantiques ont été convoquées à Shenzhen le 29 février pour une formation à la conformité par la bourse, ont déclaré deux personnes ayant une connaissance directe de l'événement.

Tous les grands acteurs y sont allés, "car la conformité est désormais une priorité, étant donné que Lingjun venait d'être pénalisé", a déclaré l'une des sources. "C'était une bonne occasion de communiquer directement avec les régulateurs.

Lors de la session, organisée par les bourses de Shenzhen et de Shanghai, les régulateurs ont exhorté les participants à renforcer le contrôle des risques, en mettant en garde contre les comportements répréhensibles tels que l'usurpation d'identité et les tactiques de "pump and dump", a déclaré la source. "Il s'agissait à la fois d'une formation et d'un avertissement.

La CSRC et les bourses, qui appliquent une grande partie des politiques du régulateur, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

"BATAILLE" SUR LES CODES DE PROGRAMME

L'industrie chinoise des fonds quantiques privés a vu le jour en 2010, lorsque le pays a lancé ses premiers contrats à terme sur les indices boursiers, fournissant un outil de vente à découvert essentiel pour les fonds spéculatifs cherchant à tirer profit des baisses de prix. Depuis lors, le marché a attiré des traders de Wall Street et des scientifiques de données à la recherche d'"alpha", c'est-à-dire de surperformance.

Le géant des fonds quantitatifs Yanfu Investments a déclaré aux investisseurs, lors d'une tournée de présentation le 27 février, qu'il ne pratiquait pas le trading à haute fréquence et qu'il n'effectuait pas "d'opérations intensives à proximité de l'ouverture et de la fermeture des marchés".

"Les régulateurs espèrent que les transactions n'auront pas d'impact sur les marchés, et nous nous dirigeons dans cette direction", a déclaré le vice-président Huang Si Mindi.

En outre, l'organisme de surveillance a demandé aux fonds quantiques de lui remettre les codes de leurs programmes afin de les soumettre à un examen plus approfondi, a déclaré une personne qui a été en contact avec les régulateurs.

"Il y a eu un bras de fer à ce sujet", a déclaré cette personne. "Les fonds spéculatifs considèrent les codes comme des secrets d'affaires. Les régulateurs affirment qu'ils seraient plus en sécurité entre les mains du gouvernement".

Le Beijing Fund Town Research Institute affirme que les algorithmes quantiques peuvent être "partiellement" transparents. "La transparence totale est trop coûteuse et n'est pas réaliste", a-t-il déclaré dans un livre blanc.

Jack Schwager, directeur de recherche chez FundSeeder Technologies, a déclaré que les restrictions chinoises sur la vente à découvert d'actions - un outil essentiel pour les fonds spéculatifs - n'aidaient pas le marché.

"Il n'y a rien d'intrinsèquement mauvais dans la vente à découvert", a déclaré l'auteur de "Market Wizards". "Les actions baissent en raison de fondamentaux négatifs ou qui se détériorent... Les détracteurs de la vente à découvert cherchent essentiellement à désigner des boucs émissaires.