Les fortes pluies provoquées par la tempête tropicale Mawar et un front pluvieux saisonnier se sont poursuivies samedi matin sur une grande partie du Japon, incitant les autorités à émettre des avertissements de dégâts et à bloquer de nombreuses personnes, les services ferroviaires ayant été suspendus.

Bien que Mawar ait perdu son statut de super typhon, l'Agence météorologique japonaise (JMA) a demandé à la population de rester en alerte concernant les glissements de terrain, les rivières en crue et les inondations dans l'est du Japon, tout en mettant en garde contre les glissements de terrain dans l'ouest du pays.

La tempête a fait un mort. Quelque 7 000 foyers dans les régions de l'est et de l'ouest sont privés d'électricité, mais les travaux de rétablissement sont en cours, a déclaré le ministère de l'industrie samedi.

Les trains à grande vitesse Shinkansen, suspendus de Tokyo à Nagoya dans le centre du Japon depuis vendredi, ont repris leurs activités vers midi (0300 GMT) samedi, a rapporté l'agence de presse Kyodo.

Le temps devrait s'améliorer dans la plupart des régions du Japon plus tard dans la journée de samedi, a indiqué la chaîne publique NHK.

Le front de la saison des pluies est devenu plus actif en raison de l'afflux de grandes quantités d'air humide en provenance de Mawar, qui a fait des ravages à Guam en début de semaine, a déclaré l'agence Kyodo citant le JMA.

De vendredi à samedi matin, de fortes pluies localisées sont tombées dans de nombreuses régions du Japon, marquant les plus fortes précipitations jamais enregistrées pour le mois de juin dans certaines zones, selon Kyodo.

Un homme retrouvé dans une voiture inondée par de fortes pluies à Toyohashi, dans le centre du Japon, a été transporté à l'hôpital, où son décès a été confirmé, selon Kyodo.

Certaines régions du Japon ont été frappées par des pluies torrentielles vendredi à l'approche de Mawar. Les autorités ont conseillé à plus d'un million de personnes d'évacuer, de nombreux vols et autres moyens de transport ont été annulés et des milliers de foyers ont été privés d'électricité.