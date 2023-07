Les garde-côtes américains patrouillant dans les eaux de Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG) seront autorisés à arraisonner les navires étrangers soupçonnés d'activités illégales dans sa zone économique sans qu'un officier de la PNG ne soit à bord, en vertu d'un accord donnant plus de pouvoirs à la force.

L'élargissement du rôle des garde-côtes américains vise à renforcer la sécurité maritime dans une région où la Chine exploite d'importantes flottes de pêche en eaux lointaines et cherche également à assurer une présence sécuritaire.

Les navires chinois traversent régulièrement un détroit étroit entre l'Australie et son voisin du nord, la PNG, et se déplacent entre l'Asie et le Pacifique. Des navires chinois sont également présents au large des côtes australiennes.

Les ministres de la défense et des affaires étrangères des États-Unis et de l'Australie ont déclaré samedi, lors de leur réunion annuelle, que les garde-côtes américains allaient jouer un rôle plus important en matière de sécurité maritime dans les îles du Pacifique.

Des responsables des garde-côtes américains ont déclaré à Reuters qu'un accord sur l'application du droit maritime entre les États-Unis et la PNG comprenait une nouvelle disposition permettant aux agents des garde-côtes américains d'arraisonner et de fouiller un navire suspect au nom de la PNG, sans qu'il soit nécessaire qu'un agent de la loi de la PNG soit présent en tant qu'"observateur du navire".

"L'opérationnalisation de cette disposition nécessitera du travail - création de formulaires standard et ... mise en place de lignes de communication entre les centres de commandement de nos nations, mais lorsque ce travail sera effectué, oui, le mécanisme de consentement accéléré à l'arraisonnement (sans pilote de navire) existe", a déclaré une porte-parole des garde-côtes américains dans une déclaration à l'agence Reuters.

Bien que les garde-côtes américains aient conclu des accords d'embarquement avec une douzaine de pays insulaires du Pacifique, périodiquement utilisés pour patrouiller à la recherche de pêche illégale, l'accord avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée est le premier à contenir une disposition d'embarquement pour un pays avec lequel les États-Unis n'ont pas l'entière responsabilité de la défense.

La PNG est devenue une priorité pour les États-Unis depuis que la Chine a conclu un pacte de sécurité avec les Îles Salomon l'année dernière.

La PNG a signé un accord de coopération en matière de défense avec les États-Unis en mai et le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a annoncé le déploiement en août d'un garde-côte américain lors d'une visite en PNG la semaine dernière.

Le premier ministre de la PNG, James Marape, a déclaré que son pays n'avait pas été en mesure de patrouiller dans sa zone économique exclusive de 2,7 millions de kilomètres carrés pour y détecter des activités illégales allant du trafic de stupéfiants à la pêche illégale. Son bureau n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

"Tout navire de pêche pêchant dans la zone économique exclusive de la nation peut être arraisonné, c'est-à-dire tout navire battant pavillon, y compris le pavillon chinois", a déclaré la porte-parole des garde-côtes américains dans le communiqué.

Les États fédérés de Micronésie, administrés par les États-Unis dans l'après-guerre avant de conclure un accord de libre association avec les États-Unis il y a quarante ans, ont conclu un accord similaire sur l'arraisonnement des navires l'année dernière.

En Australie samedi, M. Austin, le secrétaire d'État américain Antony Blinken et leurs homologues australiens ont déclaré que le déploiement permanent d'un garde-côte américain l'année prochaine dans la région contribuerait à l'application du droit maritime.

Dans un discours prononcé jeudi au Vanuatu, le président français Emmanuel Macron a déclaré que les activités illégales des flottes de pêche étrangères menaçaient la souveraineté maritime des petits États et faisaient partie d'un "nouvel impérialisme", des propos considérés comme faisant référence à la Chine.

La Chine respecte la souveraineté des pays insulaires du Pacifique, qui ne sont l'"arrière-cour" d'aucun pays, a déclaré jeudi la porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Mao Ning.