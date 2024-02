Un responsable des garde-côtes philippins a qualifié jeudi d'"inexacte" l'affirmation de son homologue chinois selon laquelle un navire de pêche aurait fait une "intrusion illégale" dans les eaux de Pékin.

Les garde-côtes chinois ont déclaré plus tôt ce jeudi qu'ils avaient repoussé un navire du Bureau de la pêche et des ressources aquatiques (BFAR) des Philippines et les ont accusés d'avoir fait une "intrusion illégale" dans leurs eaux près du Scarborough Shoal.

"Cette déclaration est inexacte. Le navire du BFAR, le BRP Datu Sanday, continue de patrouiller dans les eaux du Bajo De Masinloc. Actuellement, le navire BFAR assure activement la sécurité des pêcheurs philippins dans cette zone", a déclaré à la presse le commodore Jay Tarriela, porte-parole des garde-côtes pour les questions relatives à la mer de Chine méridionale.

Situé dans la zone économique exclusive (ZEE) des Philippines, le haut-fond de Scarborough est également revendiqué par la Chine, ce qui en fait l'une des zones maritimes les plus contestées d'Asie et l'un des principaux foyers d'embrasement.

La Chine revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, où transitent plus de 3 000 milliards de dollars de marchandises par an. Ses revendications territoriales chevauchent celles des Philippines, du Viêt Nam, de la Malaisie et du Brunei.

En 2016, un tribunal d'arbitrage international de La Haye a déclaré que les revendications de la Chine n'avaient aucun fondement juridique, une décision que Pékin a rejetée.