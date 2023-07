Le vétéran Wan Muhamad Noor Matha, du parti thaïlandais Prachachart, semble en passe d'être confirmé dans ses fonctions de président de la nouvelle Chambre des représentants, après avoir été le seul candidat proposé pour ce poste mardi.

La nomination de Wan Noor est largement considérée comme un compromis entre les deux plus grands partis et les partenaires de l'alliance Move Forward et Pheu Thai, qui se sont opposés sur ce poste crucial.

Comme il s'agit de la seule nomination, aucun vote de la Chambre n'est nécessaire pour soutenir Wan Noor. Le poste de président de la Chambre était recherché parce que son titulaire peut influencer l'adoption d'une législation clé et le calendrier des votes.

Le compromis sur le poste de président de la Chambre pourrait contribuer à désamorcer certaines tensions entre les deux plus grands partis, qui se sont disputés le poste pendant des semaines.

"Je m'acquitterai de mes fonctions de manière équitable et transparente en examinant les projets de loi et les pétitions afin d'améliorer la vie de tous les Thaïlandais", a déclaré Wan Noor après sa nomination.

Une fois qu'il aura pris ses fonctions, l'une de ses premières tâches consistera à soumettre au vote du parlement bicaméral le nom du premier ministre qui formera le prochain gouvernement.

Les partis progressiste Move Forward et populiste Pheu Thai ont écrasé leurs rivaux conservateurs et pro-militaires lors du scrutin du 14 mai, remportant respectivement 151 et 141 sièges, dans ce qui a été perçu comme un rejet retentissant de neuf années de gouvernement dirigé ou soutenu par l'armée.

Move Forward et Pheu Thai ont formé une alliance avec six autres partis.