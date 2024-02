Les importations indiennes d'acier d'avril à janvier ont atteint leur niveau le plus élevé depuis six ans, grâce à l'essor des expéditions chinoises

Les importations indiennes d'acier ont atteint leur plus haut niveau depuis six ans au cours des dix premiers mois de l'année fiscale qui s'est achevée en mars, grâce aux expéditions chinoises, et l'Inde a été un importateur net d'acier fini, selon les données provisoires du gouvernement consultées par Reuters mardi.

La demande d'acier a été forte en Inde, deuxième producteur mondial d'acier brut, car le pays reste un point positif au niveau mondial grâce à la forte demande des secteurs de la construction et de l'automobile. La consommation d'acier en Inde a bondi de 14,5 % pour atteindre le niveau record de 112,5 millions de tonnes métriques au cours de la période, reflétant une demande soutenue pour l'alliage dans l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde. La demande d'acier en Inde devrait rester forte car le gouvernement s'attend à ce que la croissance économique soit supérieure à celle de l'économie mondiale au cours de la prochaine année fiscale. L'Inde a importé 6,7 millions de tonnes métriques d'acier fini entre avril et janvier, soit 35 % de plus que l'année précédente, selon les données. Les aciéries indiennes ont demandé au gouvernement d'intervenir et de prendre des mesures de sauvegarde contre l'augmentation des importations. Toutefois, le ministère fédéral de l'acier a résisté aux appels à la limitation des importations, citant la forte demande locale. La Chine a été le principal exportateur d'acier fini vers l'Inde entre avril et janvier, expédiant 2,18 millions de tonnes métriques d'alliage, soit une hausse de 80 % par rapport à la même période de l'année précédente, atteignant ainsi son niveau le plus élevé depuis six ans. La Chine a principalement exporté des produits sidérurgiques laminés à chaud et à froid, suivis de tôles lisses et ondulées galvanisées, ainsi que de plaques et de tuyaux, entre autres. La Corée du Sud était le deuxième exportateur, dont les expéditions d'acier fini vers l'Inde ont atteint leur plus haut niveau en quatre ans, avec 2,15 millions de tonnes métriques au cours de la période. Les exportations indiennes d'acier fini se sont élevées à 5,5 millions de tonnes métriques entre avril et janvier, soit une hausse de 3,6 % par rapport à l'année précédente. La production d'acier brut s'est élevée à 119 millions de tonnes métriques, soit une hausse de 13,5 % par rapport à l'année précédente.