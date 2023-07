12 juillet (Reuters) - Les mercenaires de Wagner ont commencé à remettre leurs armes aux soldats de l'armée russe, a déclaré mercredi le ministère russe de la Défense, moins de trois semaines après que le groupe paramilitaire, déployé en appui des soldats russes en Ukraine, a mené une brève mutinerie en direction de Moscou.

Dans un communiqué accompagné d'une vidéo montrant des chars d'assaut, des roquettes et d'autres armes lourdes, le ministère de la Défense a indiqué que Wagner avait transféré plus de 2.000 pièces d'équipement et plus de 2.500 tonnes de munitions.

Il s'agirait du signal le plus concret que Wagner se retire des lignes de front ukrainiennes, après avoir livré parmi les batailles les plus sanglantes depuis le lancement de l'offensive russe le 24 février 2022.

Ce transfert des armes est l'une des mesures prévues par l'accord conclu entre Moscou et Wagner pour mettre fin à la mutinerie, a déclaré le ministère. (Reportage de Reuters, rédigé par Mark Trevelyan; version française Jean Terzian)