Les offres d'emploi en Australie ont baissé au cours des trois mois précédant le mois de mai, ce qui représente le quatrième trimestre consécutif de baisse, mais elles restent bien au-dessus des niveaux d'avant la pandémie, car la demande de main-d'œuvre reste forte.

Les chiffres du Bureau australien des statistiques (ABS) publiés jeudi montrent que les postes vacants au cours du trimestre de mai ont diminué de 2,0 % par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 431 600.

Ce chiffre est en baisse de 10 % par rapport à l'année précédente, mais en hausse de 89 % par rapport à février 2020, avant la pandémie.

"En mai, les entreprises ont continué à signaler des difficultés à recruter et à conserver leur personnel", a déclaré Bjorn Jarvis, responsable des statistiques du travail à l'ABS.

Le pourcentage d'entreprises déclarant au moins un poste vacant a augmenté d'un point pour atteindre 25 % en mai. "Cela met en évidence l'impact d'un marché du travail tendu sur un large éventail d'entreprises", a déclaré M. Jarvis.

La vigueur du marché du travail est l'une des raisons pour lesquelles la Reserve Bank of Australia (RBA) a relevé ses taux d'intérêt à 13 reprises pour les porter à 4,1 %, et pourrait les relever à nouveau la semaine prochaine.

Les données publiées jeudi montrent que les postes vacants dans le secteur privé ont chuté de 2,3 % au cours du trimestre de mai, tandis que le secteur public a connu une augmentation de 0,3 %. Le nombre de postes vacants était le plus élevé dans le secteur de la santé, suivi par les services professionnels, l'hébergement et la restauration, et la construction.