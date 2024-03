Les positions à découvert sur le marché boursier chinois ont diminué d'un tiers en février pour atteindre leur niveau le plus bas depuis plus de trois ans, reflétant les mesures prises par les autorités de régulation pour freiner la spéculation et renforcer la confiance des investisseurs.

L'indice CSI300 des valeurs vedettes chinoises a rebondi de près de 14 % par rapport à son plus bas niveau en cinq ans atteint le mois dernier, la pression des ventes s'atténuant face aux efforts de stabilisation du gouvernement, bien que la croissance économique semble toujours fragile.

Le solde des actions que les investisseurs ont empruntées pour les vendre à découvert a chuté à 43,5 milliards de yuans (6,04 milliards de dollars) à la fin du mois de février, soit un tiers du niveau atteint à la fin du mois de janvier et le plus bas depuis juillet 2020, selon les données de China Securities Finance Corp, une entreprise publique qui fournit des services de financement sur marge sur le marché.

Les données ne tiennent toutefois pas compte d'autres positions courtes via des produits dérivés ou des contrats à terme sur actions.

Dans le cadre d'une série de mesures visant à relancer le marché, l'organisme chinois de surveillance des valeurs mobilières a suspendu le mois dernier l'emprunt d'actions par les maisons de courtage pour les prêter aux vendeurs à découvert. En outre, il a été interdit aux investisseurs de vendre à découvert des actions achetées le même jour.

La Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC) a déclaré que ses politiques visaient à créer des conditions de concurrence équitables sur un marché où les investisseurs particuliers se taillent la part du lion.

Des maisons de courtage telles que CITIC Securities, GF Securities et China Securities ont suivi l'avis du régulateur et déclaré qu'elles limiteraient les activités de vente à découvert.

Wei Mingsan, directeur général de Zhejiang DeepWin Asset Management Co, a déclaré que les restrictions empêchaient les gestionnaires de fonds d'appliquer la stratégie de négociation intrajournalière "T+0".

Les gestionnaires de fonds ont dénoncé ces mesures.

Yuan Yuwei, gestionnaire de fonds spéculatif chez Water Wisdom Asset Management, a déclaré que les restrictions rendaient de plus en plus difficile la stratégie dite "equity long-short", dans laquelle un fonds cherche à acheter des actions surperformantes tout en vendant à découvert des actions sous-performantes.

"Les deux stratégies, longue et courte, sont bonnes pour l'investissement de valeur. Sans la vente à découvert, le marché pourrait être vulnérable à une plus grande volatilité", a déclaré M. Yuan, estimant que les régulateurs devraient s'en prendre aux manipulateurs du marché, et non aux vendeurs à découvert.

Ce débat montre que les régulateurs chinois sont sur la corde raide entre l'efficacité et l'équité alors qu'ils renforcent leur contrôle sur les ventes à découvert, les opérations à effet de levier et le trading à haute fréquence.

"Cette vigilance réglementaire est logique dans le contexte du maintien de la stabilité des marchés", a déclaré Kher Sheng Lee, codirecteur pour l'Asie-Pacifique de l'AIMA, un groupe de pression représentant des gestionnaires de fonds dans plus de 60 pays.

"Toutefois, il est essentiel de trouver un équilibre délicat entre la réglementation et la liberté des marchés. (Reportage de Jason Xue et Summer Zhen ; reportage complémentaire de Samuel Shen ; rédaction de Kim Coghill et Vidya Ranganathan)