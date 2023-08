L'économie thaïlandaise continue de se redresser, aidée par le tourisme et la consommation, bien que les prévisions de croissance pourraient devoir être revues à la baisse en raison de la faiblesse des exportations cette année, a déclaré le chef de la banque centrale mercredi.

Le gouverneur de la Banque de Thaïlande, Sethaput Suthiwartnarueput, a déclaré lors d'un séminaire de la banque centrale : "Auparavant (la prévision) était de 3,6%, en raison d'un ralentissement, ce chiffre devra probablement être ajusté vers le milieu de la fourchette de 3% cette année".

En mai, la banque centrale a maintenu ses prévisions de croissance économique à 3,6 % cette année et à 3,8 % l'année prochaine. L'économie a progressé de 2,6 % en 2022.

"Les exportations ont été faibles en raison des problèmes mondiaux", a-t-il déclaré, mais la consommation privée et le tourisme soutiendraient la poursuite de la reprise et le pays s'attend à 29 millions d'arrivées de touristes étrangers cette année.

M. Sethaput a déclaré que l'inflation baissait plus vite que prévu et que les décisions relatives aux taux d'intérêt se concentreraient sur les perspectives économiques et non sur les données à court terme.