Lorsque Gul Faraz, un villageois pakistanais, a appelé sa famille pour l'alerter qu'un câble s'était rompu et que lui et sept écoliers étaient coincés dans un télésiège balancé par le vent au-dessus d'un ravin rocheux, il a douté qu'il reverrait un jour sa maison.

"C'est une journée inoubliable", a déclaré Faraz mercredi, un jour après que les commandos de l'armée ont effectué un sauvetage miraculeux, hissant deux personnes en sécurité à l'aide d'un hélicoptère et descendant les autres sur une tyrolienne lorsqu'il faisait trop sombre pour voler en toute sécurité dans les rafales de vent.

"Je ne peux pas vous dire ce que nous avons vécu hier lorsqu'un câble du télésiège s'est soudainement rompu et que nous nous sommes retrouvés bloqués dans les airs", a déclaré Faraz, qui, à 20 ans, était le seul adulte à bord et la seule personne disposant d'un téléphone portable.

Il a d'abord appelé sa famille, puis Geo News, dont la couverture a rapidement attiré l'attention des médias du monde entier sur le drame qui se déroulait dans les montagnes reculées du nord du Pakistan.

C'est une région du monde où les télésièges et les ponts de corde branlants sont le moyen le plus rapide de se rendre d'un village situé à flanc de colline à son voisin le plus proche, à travers les ravins et les vallées.

Les écoliers, âgés de 10 à 16 ans, descendaient de leur domicile à Jhangri pour se rendre à l'école de Battangi, deux villages de la vallée de l'Allai, lorsque la catastrophe s'est produite vers 7 heures du matin.

Le trajet en télésiège ne prend généralement que quelques minutes, alors que le voyage sur les routes et chemins de montagne accidentés prend des heures.

Il faudra attendre 16 heures pour que l'opération de sauvetage à haut risque permette à tout le monde de descendre sain et sauf du télésiège fragile qui se balançait à 183 mètres au-dessus du sol, a déclaré l'armée, réduisant ainsi la hauteur estimée précédemment par les autorités, mais n'en étant pas moins mortelle.

On craignait que le câble restant ne cède à tout moment, et des cris de "Dieu est grand" ont été poussés par les personnes rassemblées pour voir les enfants descendus sur des harnais par des soldats sur une tyrolienne.

"À un moment donné, j'ai perdu l'espoir que nous rentrerions chez nous sains et saufs", a déclaré Faraz à Reuters par téléphone depuis son domicile, où sa famille recevait des visiteurs des villages de toute la région, tous remerciant les habitants d'avoir survécu.

Après avoir redouté le pire, le Pakistan a exulté de soulagement et de fierté devant l'audace du sauvetage.

"Il est réconfortant de voir la nation tout entière prier et se tenir debout, unie, à l'heure du besoin", a déclaré le Premier ministre intérimaire, Anwar ul Haq Kakar, lors d'une conférence de presse à Karachi, dans le sud du pays.

Ces prières ont été exaucées pour Faraz et les enfants.

"Nous avons eu une seconde vie", a-t-il déclaré.