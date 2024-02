Les analystes immobiliers continuent de prévoir une hausse de 5,0 % des prix de l'immobilier australien en 2024, selon un sondage Reuters, balayant les commentaires de la banque centrale depuis le dernier sondage il y a trois mois qui laissent ouverte la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt avant la fin de l'année.

Après une hausse de 25 % pendant la pandémie, les prix moyens de l'immobilier ont chuté de 9 % par rapport à leur niveau le plus élevé, mais ils ont récupéré la quasi-totalité de cette baisse l'année dernière, même si la Reserve Bank of Australia a relevé le taux d'escompte à 4,35 %, son niveau le plus élevé en 12 ans. On s'attend généralement à ce que la banque maintienne ce taux pendant une bonne partie du second semestre de cette année.

Le prix moyen d'un logement est trop élevé pour de nombreux primo-accédants. Le faible taux de chômage, la forte croissance des salaires et l'augmentation de l'immigration devraient continuer à faire grimper les prix, mais dans des proportions moindres que ces dernières années.

Depuis la crise financière de 2008, les prix des logements ont presque doublé.

Les prix moyens des logements devraient augmenter de 5,0 % cette année, selon la prévision médiane d'une enquête Reuters réalisée du 16 au 28 février auprès de 14 analystes immobiliers, sans changement par rapport à un sondage réalisé en décembre. Les prix devraient augmenter de 5,0 % en 2025, contre 3,9 % lors de l'enquête précédente.

"Le marché du logement en Australie semble se refroidir. L'année 2023 a été très forte, avec une croissance des prix de 9,1 % dans les capitales, mais nous ne nous attendons pas à ce que cela se reproduise. Le maintien du taux d'intérêt à 4,35 % pendant la majeure partie de l'année (...) limitera la croissance des prix des logements en 2024", a déclaré Adelaide Timbrell, économiste senior chez ANZ.

"Les prix des logements continueront d'augmenter parce que les gens auront une plus grande capacité d'emprunt tout au long de l'année en raison des réductions d'impôts et des baisses de taux. De plus, la croissance démographique reste forte et le retard dans la construction de logements doit être comblé."

En vertu d'un amendement entrant en vigueur le 1er juillet, les personnes à hauts revenus devront payer plus d'impôts, tandis que les ménages à faibles revenus, confrontés à l'augmentation du coût de la vie, en paieront moins.

Les taux d'intérêt au plus bas pendant la pandémie et la rareté de l'offre de logements ont alimenté les prix déjà élevés des logements et contraint les candidats à l'accession à la propriété à se rabattre sur le marché de la location.

Interrogés sur l'accessibilité des logements pour les primo-accédants au cours de l'année à venir, six analystes sur dix ont estimé qu'elle allait se dégrader. Les quatre autres estiment qu'elle s'améliorera.

"Le logement est de plus en plus devenu un bien de luxe, l'accessibilité des ménages se situant à des niveaux historiquement bas. Cela exercera une pression à la baisse sur les taux d'accession à la propriété", a déclaré Johnathan McMenamin, économiste principal chez Barrenjoey.

"Avant la pandémie, il fallait encore gagner plus que le revenu médian pour accéder au marché du logement. Aujourd'hui, la situation s'est déplacée vers le haut de la distribution des revenus. Le bassin d'acheteurs potentiels s'est rétréci dans le cycle actuel et ce rétrécissement entraînera probablement une augmentation du bassin de locataires."

Cinq personnes interrogées sur huit ont déclaré que la proportion de propriétaires par rapport aux locataires diminuerait au cours de l'année à venir, tandis que trois ont prédit une augmentation.

Les analystes qui ont déclaré que l'écart entre la demande et l'offre de logements abordables se creuserait au cours des deux ou trois prochaines années ont été deux fois plus nombreux que ceux qui ont déclaré qu'il resterait inchangé ou qu'il se réduirait légèrement.

"Chaque fois que les prix des logements augmentent plus que les salaires, la part des logements abordables diminue. Et nous continuerons à voir cela à moins qu'il n'y ait une énorme augmentation des logements sociaux", a ajouté M. Timbrell d'ANZ.

