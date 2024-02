Les prix des logements neufs en Chine devraient baisser cette année en raison de l'effet limité des mesures de soutien gouvernementales en cours, selon un sondage Reuters, les économistes prévoyant que le marché en difficulté aura besoin de plus d'un an pour atteindre son niveau le plus bas.

Le sondage, réalisé du 20 au 28 février, a montré que les prix des logements neufs devraient diminuer de 0,9 % en 2024, contre une croissance de 1,1 % prévue dans un précédent sondage en novembre. Les prix devraient augmenter de 0,5 % en 2025, contre 1,0 % prévu en novembre.

Le secteur immobilier était autrefois un pilier essentiel de la deuxième économie mondiale, mais il est passé d'une crise à l'autre depuis 2021, après qu'une répression réglementaire de l'effet de levier élevé a déclenché une crise de liquidité.

Les autorités ont mis en place des politiques visant à relancer le secteur, y compris la réduction la plus importante jamais enregistrée du taux hypothécaire de référence en février, mais les analystes n'ont constaté qu'un impact limité.

"L'assouplissement progressif des politiques réduira la sensibilité du marché aux politiques, car les acheteurs peuvent craindre que si de nouvelles politiques sont introduites après l'achat d'une maison, il y aura une certaine perte", a déclaré Wang Xingping, analyste principal chez Fitch Bohua.

La plupart des personnes interrogées s'attendent à ce que le secteur de l'immobilier atteigne son niveau le plus bas d'ici un à trois ans, et que certaines villes connaissent une stabilisation progressive d'ici la fin de l'année 2024.

"Il est encore possible d'assouplir les politiques, comme l'annulation complète des restrictions d'achat dans les villes de premier rang et les autres villes principales, et de nouvelles réductions des ratios d'acompte et des taux d'intérêt des prêts", a déclaré M. Wang.

Les ventes immobilières ont probablement diminué de 5,0 % en 2024, sans changement par rapport à l'enquête précédente, et les investissements devraient diminuer de 6,1 % au lieu des 8,4 % prévus dans l'enquête précédente.

La demande globale a été atone, en particulier dans les petites villes, tandis que l'augmentation du nombre de maisons d'occasion à vendre entraînera également une baisse des prix des maisons cette année, a déclaré Gao Yuhong, un gestionnaire de CSCI Pengyuan Credit Rating.

Interrogés sur la plus grande menace pesant sur les perspectives du secteur, les économistes ont cité la faiblesse générale de la confiance due à la chute des prix de l'immobilier, la pression financière sur les sociétés immobilières à court terme, et les stocks élevés et le déclin de la population à long terme.

(Pour d'autres articles issus des sondages trimestriels Reuters sur le marché du logement, cliquez ici).