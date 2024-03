Les terrains deviennent difficiles à trouver dans un parc industriel tentaculaire du sud de l'Inde, où les travailleurs se bousculent pour construire de nouveaux entrepôts et usines modernes pour les entreprises qui misent sur le boom économique du pays ou diversifient leurs chaînes d'approvisionnement au-delà de la Chine.

"C'est l'un des endroits les plus recherchés en Inde par les entreprises européennes et américaines", a déclaré S. Raghuraman, un responsable du parc industriel Greenbase, situé à proximité des usines du fournisseur d'Apple Foxconn et du constructeur de camions Daimler.

Les demandes de location d'espace dans le parc, géré par Blackstone et le magnat de l'immobilier Niranjan Hiranandani, ont explosé, a-t-il ajouté.

"Nous sommes en pourparlers avec au moins trois clients désireux de déplacer leur base de Chine.

Pour répondre à la demande croissante, Greenbase a l'intention d'investir 800 millions de dollars afin de quadrupler la superficie de son parc industriel pour atteindre 20 millions de pieds carrés (1,9 million de mètres carrés), un objectif qu'elle a révélé pour la première fois.

Ce n'est que le dernier signe d'une ruée vers les entrepôts loués, qui a atteint au dernier trimestre 2023 son niveau le plus élevé depuis deux ans, selon la société immobilière Colliers, alors que la croissance économique de l'Inde, de plus de 8 %, dépasse celle des pays avancés.

Pour leurs besoins de stockage, les entreprises indiennes ont traditionnellement recours à des hangars de faible hauteur, miteux et étouffants, connus sous le nom de godowns, mais ceux-ci ne sont pas adaptés aux besoins des géants industriels étrangers dont le Premier ministre Narendra Modi souhaite attirer les investissements.

C'est pourquoi des promoteurs tels que Greenbase sont à la recherche de terrains dans tout le pays, aux prises avec d'épineuses questions d'acquisition, tout en alignant des millions de dollars de nouveaux investissements.

Les cibles privilégiées sont les entreprises qui cherchent à étendre leurs installations de production au-delà de la Chine, alors que les tensions avec les États-Unis et d'autres pays lui ôtent une partie de son lustre.

Les entreprises des secteurs en plein essor du commerce électronique et de l'industrie manufacturière considèrent également l'Inde comme une plaque tournante pour les exportations, tout en cherchant à stimuler les ventes aux industries et aux consommateurs nationaux parmi une population de 1,4 milliard d'habitants.

"Nous avons pensé que c'était le bon moment pour entrer en Inde, car il y a un énorme potentiel de croissance pour les 15 à 20 prochaines années", a déclaré Sandeep Chanda, directeur général pour l'Inde de l'un des plus grands promoteurs immobiliers du monde, la société américaine Panattoni.

L'un des attraits de l'Inde réside dans les nouvelles installations, des ports aux autoroutes, qui ont été construites dans le cadre d'un programme d'infrastructures de 808 milliards de dollars au cours des sept dernières années, ce qui a permis d'améliorer la connectivité et de mettre en valeur des parcelles de terrain auparavant négligées.

Dans le cadre d'un plan de 100 millions d'euros (109 millions de dollars), Panattoni construit son premier complexe d'entrepôts près de la capitale, New Delhi, en mettant en avant son accès aux voies rapides et à un corridor de fret ferroviaire.

Elle prévoit de conclure des accords fonciers pour quatre autres parcs d'ici un an. M. Chanda estime qu'il y a de la place pour la croissance, car l'Inde ne loue que 45 millions de pieds carrés (4 millions de mètres carrés) de nouveaux entrepôts par an, soit une fraction des 200 millions de pieds carrés (19 millions de mètres carrés) de la Chine.

Avendus Capital estime que la Chine possède trois fois plus que l'Inde (38 millions de mètres carrés) d'entrepôts de "qualité A", équipés de systèmes de stockage et de récupération automatisés, que les secteurs du commerce électronique et de l'ingénierie privilégient.

À titre de comparaison, Blackstone estime que les États-Unis disposent de 13 milliards de pieds carrés (1,2 milliard de mètres carrés) de stocks d'entrepôts.

L'ALTERNATIVE CHINOISE

Colliers indique que les 7,7 millions de pieds carrés (715 000 m²) d'espace d'entreposage loués au cours du dernier trimestre 2023 dans les cinq premières villes indiennes qu'il suit sont les plus élevés de ces deux dernières années.

Au cours de cette période, l'offre d'entrepôts de "Grade A" a augmenté de 336% à Chennai, capitale du Tamil Nadu, près du parc Greenbase, soit la plus forte croissance parmi les cinq villes et une performance supérieure à la moyenne du groupe de 55%.

Colliers s'attend à ce que les entreprises des secteurs de l'automobile, de l'ingénierie, de la vente au détail et du commerce électronique poursuivent leur croissance.

Le fabricant danois d'éoliennes Vestas vient d'ajouter 20 % d'espace à ses activités d'assemblage et d'entreposage à Greenbase, a déclaré M. Raghuraman, ajoutant que bien que la Chine soit la principale plaque tournante de l'entreprise, "ils veulent faire de l'Inde une alternative".

Vestas "mûrit et fait évoluer en permanence son réseau de chaîne d'approvisionnement mondial et son empreinte industrielle", a déclaré l'entreprise.

Prologis, le plus grand propriétaire d'entrepôts au monde, est revenu en Inde après avoir mis fin à une première incursion en 2007, lorsqu'il avait jugé le marché "trop difficile".

La société se concentre désormais sur les zones "à forte croissance et à forte consommation", a déclaré Joseph Ghazal, son directeur des investissements. "L'Inde a connu une forte croissance économique et nous pensons qu'il existe une forte demande.

Alors que les promoteurs se concentrent sur les grandes villes et les entrepôts, Investcorp, basée à Bahreïn, prend le contre-pied en pariant sur des entrepôts plus petits, a déclaré Gaurav Sharma, son responsable des investissements en Inde.

Investcorp prévoit de lever environ 120 millions de dollars pour un fonds destiné à s'associer à des promoteurs et à construire jusqu'à huit entrepôts en Inde, une stratégie dont Reuters est le premier à faire état.

Mais les promoteurs doivent souvent commencer par résoudre des problèmes fonciers complexes.

Le projet d'infrastructure de l'Inde alimente une forte demande de terrains, laissant peu de parcelles bien situées, de sorte que la flambée des prix affecte les rendements des promoteurs alors que les loyers prennent du retard, ont déclaré des cadres.

Les consultants immobiliers CBRE indiquent que les prix des terrains autour du parc Greenbase ont augmenté d'un cinquième en 2023 pour atteindre 3,6 millions de dollars pour 10 acres (4 hectares), soit une surface équivalente à la moitié de celle de Buckingham Palace, avec des augmentations de plus de 50 % pour certains terrains près de New Delhi.

Parfois, un seul terrain peut avoir jusqu'à 50 propriétaires.

Panattoni a eu besoin de huit mois pour remplir les formalités d'acquisition de son complexe près de la capitale.

"Le terrain prend son temps", a déclaré M. Chanda, en faisant référence à la période passée à démêler les problèmes de propriété.