Le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi a déclaré que les relations entre la Chine et l'Australie s'étaient "stabilisées, améliorées et développées" grâce aux efforts conjoints des deux pays, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères publié vendredi.

M. Wang a également déclaré qu'il espérait que l'Australie offrirait un environnement commercial équitable, juste et non discriminatoire aux entreprises chinoises pour qu'elles investissent et opèrent dans le pays.

Les deux parties devraient se respecter mutuellement, se traiter sur un pied d'égalité, gérer correctement les différences et cultiver une atmosphère amicale de compréhension et d'appréciation mutuelles, a-t-il déclaré.