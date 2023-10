Les rendements des obligations d'État japonaises à long terme ont atteint de nouveaux sommets vendredi, les investisseurs se positionnant en vue des données cruciales sur les emplois non agricoles aux États-Unis, au lendemain d'une faible adjudication de JGB à 30 ans qui a déjà entamé le moral des investisseurs.

Les rendements locaux sont restés sous pression à la hausse même si les rendements du Trésor américain à long terme se sont consolidés autour de 4,72 % après avoir atteint un pic de 16 ans à 4,884 % mercredi.

Le rendement du JGB à 20 ans a atteint 1,6 % pour la première fois depuis septembre 2013, avant de rester stable à 1,59 %.

Le rendement à 40 ans a atteint 2 %, son plus haut niveau depuis au moins octobre 2015, d'après les données du LSEG datant de cette époque.

Le rendement à 30 ans est resté stable à 1,73 %. Jeudi, le rendement de l'obligation de référence précédente a atteint son plus haut niveau depuis septembre 2013, à 1,835 %, après que la vente aux enchères de nouveaux titres ait suscité la plus faible demande depuis plus de quatre ans.

Le rendement du JGB à 10 ans est resté stable à 0,80 %, mais avait précédemment augmenté à 0,805 %, égalant le niveau le plus élevé de la décennie de mercredi.

Les rendements américains ont été aidés à atteindre le sommet de cette semaine par des données solides sur l'emploi mardi, mais ont ensuite fortement reculé après un rapport sur les emplois privés étonnamment faible le jour suivant, augmentant ainsi les enjeux pour les données de vendredi.

Cela est particulièrement vrai au Japon, car les chiffres mensuels sur l'emploi sont publiés alors que les marchés locaux sont déjà fermés et que le pays observe un jour férié le lundi.

Le marché des JGB "est orienté vers des rendements plus élevés", ce qui le rend particulièrement sensible aux risques d'une forte publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis, a déclaré Shoki Omori, stratégiste en chef du bureau japonais chez Mizuho Securities.

"Il y a une crainte que les taux soient plus élevés pendant plus longtemps, et un mauvais rapport sur les salaires ne sera pas suffisant pour changer la situation en soi", a déclaré M. Omori.

Le rendement des obligations japonaises à deux ans est resté stable à 0,06 %, un niveau atteint mercredi pour la première fois depuis février 2015.

Le rendement à cinq ans est resté stable à 0,325%. (Rapporté par Kevin Buckland ; édité par Varun H K)