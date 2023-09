Les rendements des obligations d'État japonaises ont baissé mercredi, avec en tête les échéances les plus longues, alors que les investisseurs se tournent vers une vente aux enchères d'obligations à 30 ans, potentiellement cruciale, prévue plus tard cette semaine.

Le rendement des JGB à 30 ans a baissé de 1,5 point de base (pb) à 1,64%, tandis que le rendement à 20 ans a baissé de 0,5 pb à 1,37%, et le rendement à 40 ans a baissé de 2 pb à 1,810%.

Le rendement à 10 ans a baissé de 0,5 point de base à 0,65 %, après avoir atteint 0,66 % à la suite d'une faible adjudication de titres mardi.

Les acteurs du marché s'attendent généralement à ce que la vente de titres à 30 ans se déroule plus facilement, compte tenu de la forte demande des assureurs-vie et des fonds de pension pour ces titres. La précédente adjudication de ces titres a suscité une forte demande, et les rendements se situent actuellement à des niveaux plus attrayants qu'il y a un mois, lorsqu'ils étaient plus proches de 1,60 %.

"Nous voyons donc une possibilité d'augmentation des achats nets (des assureurs-vie) maintenant", a écrit Yurie Suzuki, analyste chez Mizuho Securities, dans une note à la clientèle.

"Il est également possible que d'autres catégories d'investisseurs envisagent d'acheter."

A l'extrémité la plus courte de la courbe, le rendement des JGB à deux ans est resté stable à 0,015%, tandis que le rendement à cinq ans est resté inchangé à 0,225%. (Reportage de Brigid Riley ; édition de Kevin Buckland)