Les retraits des clients de MG Community Credit Cooperatives (MGCCC), une coopérative de crédit sud-coréenne en difficulté, se sont clairement stabilisés dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour éviter une pénurie de liquidités, a déclaré le ministère de l'Intérieur mercredi.

Les banques publiques sud-coréennes se sont engagées cette semaine à offrir une aide en liquidités d'au moins 2 billions de wons (1,55 milliard de dollars) à la MGCCC, après que des rapports médiatiques sur ses taux d'impayés aient déclenché des retraits de dépôts.

La MGCCC a déclaré que son taux d'impayés était gérable et qu'il n'y avait aucun signe d'impact sur les grandes banques commerciales de Corée du Sud jusqu'à présent.

Mais les autorités financières ont intensifié leurs efforts pour écarter le risque d'un resserrement du marché monétaire dans la quatrième économie d'Asie, demandant également aux banques commerciales de fournir quelque 5 000 milliards de wons de financement pour soutenir la coopérative de crédit, ont déclaré des sources à Reuters.

Plus de 12 000 clients de la MGCCC avaient rétabli leurs comptes mercredi après-midi, après que la coopérative de crédit ait proposé de conserver les intérêts et les avantages fiscaux sur les dépôts si l'épargne retirée entre le 1er et le 6 juillet était restituée avant vendredi, a déclaré le ministère de l'Intérieur, sans préciser le nombre de comptes qui avaient été fermés.

