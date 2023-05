Les dirigeants des îles du Pacifique rencontreront le Premier ministre indien Narendra Modi et une délégation américaine de haut niveau en Papouasie-Nouvelle-Guinée lundi, ont annoncé des responsables fidjiens, sans le président américain Joe Biden qui a annulé sa participation aux discussions.

Le Premier ministre fidjien, Sitiveni Rabuka, a confirmé que les discussions auraient lieu après que M. Biden a annulé sa visite en Papouasie-Nouvelle-Guinée en raison des négociations sur le plafond de la dette à Washington, une décision considérée par certains comme un coup porté à la diplomatie américaine dans la région.

M. Biden devait rencontrer 18 dirigeants du principal bloc de la région, le Forum des îles du Pacifique, et signer un accord de coopération en matière de défense avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée lundi.

Le Premier ministre de la PNG, James Marape, devrait annoncer les détails de l'accord de défense avec les États-Unis jeudi, a déclaré son bureau à Reuters.

Les Fidji ont déclaré que les dirigeants du Pacifique s'entretiendraient avec M. Modi sur la coopération régionale. Ils rencontreront également, plus tard dans la journée de lundi, une délégation américaine pour des discussions sur "les domaines de coopération et les défis cruciaux pour la région et les États-Unis".

"Cette rencontre témoigne des liens historiques et interpersonnels profonds qui unissent les États-Unis et le Pacifique", a déclaré le bureau de M. Rabuka dans un communiqué, ajoutant que le changement climatique, la protection des ressources maritimes et la croissance économique constituaient des priorités.

Le président du Forum des îles du Pacifique, le Premier ministre des îles Cook Mark Brown, a déclaré que la réunion régionale avait été organisée à l'origine entre les pays du Pacifique et l'Inde, et que ses projets de voyage en Papouasie-Nouvelle-Guinée restaient inchangés.

M. Brown a déclaré à Reuters qu'il se félicitait de "l'engagement accru des grands pays du Pacifique, qui permet de discuter et d'articuler les défis et les opportunités du Pacifique au niveau des dirigeants".

Selon les analystes, l'annulation de la visite de M. Biden - la première d'un président américain en exercice dans un pays insulaire indépendant du Pacifique - pourrait nuire à la crédibilité des États-Unis dans le cadre de la concurrence pour l'influence avec la Chine dans cette région stratégiquement située.

Le PNG Post Courier a écrit dans un éditorial jeudi : "Les Chinois sont au moins satisfaits pour l'instant".

M. Biden organisera un autre sommet des dirigeants des îles du Pacifique cette année après la déception causée par l'annulation de sa visite en PNG, a déclaré mercredi son conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan.